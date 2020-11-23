美軍印太「J2」少將秘密訪台　蘇貞昌：好菜一道一道端出來

▲行政院院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

美國行政專機C-37在22日傍晚降落松山機場，由美軍印太司令部「J2」少將情報處長史達曼（Michael William Studeman）秘密訪台。對此，行政院長蘇貞昌23日表示，很多事情都要做準備，就像餐廳也要把它準備，好好菜一道一道端出來，準備好的時候會向國人同胞報告。

根據美國印太司令部官網資料顯示，美軍印太司令部情報處長史達曼是一名職業海軍軍官之子，能說中文，曾在多艘航空母艦上擔任情報主管，曾任夏威夷聯合情報作戰中心太平洋司令部研究組的第一任負責人、海軍情報局中國組首任高級情報官、美國艦隊司令部司令部首長小組主任等職。

對此，蘇貞昌表示，在總統蔡英文領導下，看到台美關係愈來愈好，高級官員都互相互動，我們的代表團也在美國開會，美國很多官員相繼來台，「很多事情都要做準備，就像餐廳也要把它準備好，好菜一道一道端出來，準備好的時候會向國人同胞報告。」

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