地下「捐米青」氾濫　賣主真槍實彈爽賺8萬元

▲地下捐精要價不斐。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者劉佩婷／綜合報導

近來婦女不孕的案例不斷增加，對於想生小孩卻生不出來的家庭帶來極大的困擾，許多民眾會藉由試管嬰兒或是地下捐精的方法來擁有小孩，但這兩個受孕的方法要價都相當高，其中「地下捐精」業者會以勸說的方式，讓雙方直接發生性行為來達到目的。更令人意外的是，在大陸有許多婦女竟然能接受這種方式！

根據《網易新聞》報導，記者實際到網路上尋捐精者並用臥底的身分來假扮成不孕的婦女，成功的約出一名自稱是「醫生」的男子，雙方立刻就約好了見面的時間與地點，目的就是要商討捐精的價錢等等。男子表示，他的性經驗非常豐富，一定可以讓女生成功受孕。受精者需花1、2萬人民幣（約新台幣4.3萬至8.6萬元）讓男方的精液放入試管中，再注射到女生的陰道內產生受孕。

▲地下捐精達到受孕目的。（圖／CFP）



女子提到，人民幣1、2萬元還是太貴，便問男子：「有沒有其他的方式？」捐精者回應：「有！」，但他不願意在當下多做說明，只留下了一張上面寫著地址的紙條給女子，並交代她單獨前往。到達現場後，女子發現這名捐精者已經開好房間準備與她直接發生性關係，原來其他受孕的方式就是「直接來！」

▲記者假冒不孕婦女赴約捐精男子。（圖／翻攝自微博）



研究顯示，中國不孕人口已超過4000萬，占育齡人口的12.5%。「地下捐精」已經在網路上盛行一陣子了，有些夫妻認為，若要經由合法管道獲得精子的費用太高，辦理相關手續也很麻煩，經濟上也會產生許多負擔，所以就會在網路上尋找「地下捐精」的管道。只要上網查詢「捐J」或「捐米青」等相關諧音的字，就能找到捐精者或是專門在相關行業的人。而地下捐精又分為兩種，第一種是間接性的的捐精，男生提供精液讓女生能注射在體內進而受孕，而另一種是直接發生性行為。