華郵：川普秘密籌劃卸任生活　出書、賣門票「用力吸金」再戰2024

▲美媒爆料，川普私下向親信透露2024參選意願，還規劃了一系列卸任後的吸金計畫。（圖／路透社）

記者張寧倢／綜合報導

美國總統川普遲遲不願意承認選舉結果，透過各種方式企圖翻盤、拖延權力過渡程序，然而美媒22日報導，川普在私下會議與電話中向顧問們透露卸任後的規劃，透過辦演講、賣門票、上電視以及出版關於白宮生活的回憶錄等增加收入，以償還巨額債務，甚至考慮參選下屆總統，來延續自己在政治與媒體中的影響力。

根據《華盛頓郵報》報導，川普私下向一名心腹透露，他可能會採取迅速的行動，在3周內宣布2024年將參加總統競選，斷絕未來可能代表共和黨參選的潛在候選人的出馬，其中最可能的初選名單包含副總統彭斯、國務卿蓬佩奧與美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）。

報導提到，據前顧問南柏格（Sam Nunberg）的說法，川普不斷改變對這個問題的看法，目前還沒做出最終決定，且這位總統想法本來就瞬息萬變，「笨蛋才會在今年底就宣布參選總統，但另一方面，為了避免被建制派共和黨人選擇性遺忘，維持競爭力並在其中擔任領先者是很重要的。」

報導指出，川普卸任後將面臨個人債務與法律問題，包含未來4年內必須償還超過4億美元（約新台幣114億元）的貸款，與因為提起選舉訴訟帶來的巨額法律費用。報導稱，除了經商，川普還在尋求其他賺錢方法，例如為企業團體做付費演講、販賣集會門票、上電視以及嘗試寫一本總統回憶錄。若以每人每場付費5美元（約新台幣143元）來計算，川普辦一場活動可賺進428萬台幣。

報導認為，雖然在白宮內部也有不少川普將創辦媒體公司的傳聞，但許多與他關係密切的人表示，由於辦媒體是個艱鉅的任務且不保證會成功，可能性較低。川普老友、保守派新聞媒體執行長拉迪（Christopher Ruddy）表示，川普將努力保持政治、媒體影響力。共和黨策士巴克（Brendan Buck）也說，「別以為川普是靠著執政能力來主宰共和黨。他是靠著聲量以及民眾吸引力，這是不會改變的。」

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