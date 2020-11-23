美艦貝瑞號通過台海　指揮官稱「確保各國航行自由」

文／中央社

美軍驅逐艦貝瑞號（USS Barry）繼10月14日後，21日再度通過台灣海峽，這也是美艦今年第11次通過台海。貝瑞號的指揮官表示，這項行動確保了各國在國際海域的航行自由。

▲貝瑞號。（圖／達志影像／美聯社）

美軍太平洋艦隊官網刊登專文表示，勃克級飛彈驅逐艦貝瑞號今年第4度通過台灣海峽後，已於21日返回南海進行海上安全行動，促進區域的和平穩定。

貝瑞號指揮官蓋爾（Chris Gahl）說，持續在南海巡航，對於維護印度洋-太平洋地區（Indo-Pacific）的自由開放必不可少；各國在國際海域航行的自由至關重要，而貝瑞號通過台海就確保了這項權利，並增添各國在南海貿易交流的信心。

貝瑞號艦上的布魯克斯中尉（Jordan Brooks）表示，每天有大量漁船和商船行經或在這些海域作業；為安全、有效、專業地完成任務，貝瑞號保持團隊合作，維持警覺和溝通。

貝瑞號計畫及戰術官貝克少校（Timothy Baker）說，貝瑞號4月在西沙群島周邊進行自由航行任務，接著與兩棲攻擊艦美利堅號遠征打擊群（USS America Expeditionary Strike Group）會合，在南海活動；不論是獨立或集體行動，貝瑞號都是美軍可部署壓倒性武力擊退侵略的最顯眼象徵。

貝瑞號持續在印度洋-太平洋地區活動，今年已航行超過6萬5000海里，近期剛參與日本周邊兩年一度的「銳劍」（Keen Sword，又譯利劍）海陸空軍事演習。

對於貝瑞號21日由北向南經過台灣海峽，國防部強調，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。