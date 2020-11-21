中國製「AR-2遠程火箭炮」首次實戰　摧毀100公里外目標

▲解放軍的PHL-03火箭炮，出口版本就是 AR-2遠程火箭炮。（圖／翻攝自微博軍報記者）



記者林彥臣／綜合報導

衣索比亞近日爆發內戰，掌控北部提格雷州的提格雷人民解放陣線（提人陣線，Tigray People's Liberation Front, TPLF）與政府軍爆發激烈交火，政府軍使用中國製的「AR-2遠程火箭炮」成功壓制提人陣線，成功控制阿克蘇姆（Aksum）阿杜瓦（Adowa）兩個重鎮，而這也是中製AR-2遠程火箭炮首次實戰紀錄。

衣索比亞日前對提人陣線下達72小時內投降的最後通牒，但是遭到拒絕，隨即在17日爆發內戰，政府軍對提格雷州首府默克萊（Mek'ele）及周邊地區進行空襲，並且使用AR-2遠程火箭炮進行轟炸。

根據陸媒報導，衣索比亞政府軍使用的是AR-2遠程火箭炮，也就是解放軍PHL-03自行火箭炮的出口版，是一種300毫米口徑重型遠程火箭炮，採用固體燃料發動機推進，據稱最大射程達150公里，採用帶有反裝甲/步兵的集束彈頭，衣索比亞政府軍的使用AR-2遠程火箭炮對100公里以外的目標進行壓制性打擊，採用智慧型集束火箭彈可以一次覆蓋60公頃內目標。

▲衣索比亞其實裝備相當多種中製武器。（圖／路透）



反觀提人陣線方面，裝備的俄羅斯BM-21火箭炮最大射程只有40公里，完全遭到射程150公里的AR-2遠程火箭炮壓制。

衣索比亞政府軍裝備相當多的中製武器，包括PLL-01式155毫米加榴砲，86式步戰的底盤發展而來的步兵戰車，還有59式坦克，48門火箭炮等等。

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