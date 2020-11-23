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投資神隊友　「三竹智選股」APP問世

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

三竹智選股（圖／三竹資訊提供）

▲三竹資訊（8284）推出全新APP「三竹智選股」，收錄430種回測策略並獨創個股六宮格診斷圖，還可靈活自訂參數，投資新手、老鳥都能找到專屬好股。

圖、文／三竹資訊提供

三竹資訊（8284）推出全新APP「三竹智選股」，用智慧選出好股票，成為投資菜鳥、老鳥的神隊友。透過市場最多的430種回測策略以及獨創的六宮格多空診斷圖，為菜鳥選出買賣時機，老鳥則可自組選股策略並自訂各種參數，比市面上的同質商品還要靈活。立即免費下載「三竹智選股」並綁定手機，就有機會獲得高達800元的禮券，讓你挑好股、發大財，天天笑開懷。

許多投資人買賣股票不是聽信坊間報明牌，就是網路社群求依賴，賠光積蓄內心真無奈。投資人不必再像無頭蒼蠅了！三竹找來專業股市研究團隊，耗時三年、投入數千萬巨資精心鑽研，打造傲視市場的選股APP「三竹智選股」。

三竹智選股（圖／三竹資訊提供）

▲「三竹資訊」（8284）推出全新APP「三竹智選股」，收錄430種回測策略並獨創個股六宮格診斷圖，還可自訂策略、調整參數，功能多元且靈活。

三竹表示，「三竹智選股」適用投資菜鳥和老鳥。針對菜鳥，「三竹智選股」完整收錄市場最多的430種回測策略，透過實際歷史數據，搭配個人習慣操作的時間長短，解析報酬率及勝率，找出符合需求的投資策略。

「三竹智選股」更獨創個股六宮格診斷圖，從即時行情及盤後數據，分析基本面、籌碼面與技術面的多空趨勢，協助投資人精準判斷關注個股的多空變化，掌握賺錢良機；六宮格診斷圖專區更有如一本五臟俱全的「股市教科書」，只要點選診斷圖任一項診斷結果，APP就會顯示教學文字，在股票獲利之際，還能獲取投資知識。

已身懷絕技和獨到見解的老鳥也快快看過來！許多APP產品預設選股參數，系統較死板，「三竹智選股」讓老鳥組合籌碼、技術、財務、類股等多種面向指標，研擬專屬的選股策略，最重要的是開放完全自訂參數，找出專屬股票，還能預先告知篩選結果，避免條件嚴苛而篩不出股票，導致再次填寫。

三竹智選股（圖／三竹資訊提供）

▲「三竹智選股」收錄市場最完整的430種回測策略，獨創個股六宮格診斷圖看出股票的多空變化，更有AI大數據協助分析個股概況，找出未來的趨勢。

「三竹智選股」介面清晰且資料豐富，除了設置AI分析個股未來一個月的趨勢評分，更有技術線圖、趨勢、法人持股、集保股權、主力分析、相關新聞等多元資訊，將成為投資人在股市的神隊友。即日起至12月31日，只要下載「三竹智選股」並綁定手機，就可參加抽獎，活動將贈送「800元即享券」，總名額高達600名！活動辦法與注意事項請參閱下方活動網址。

活動網址：https://mitake.pse.is/39wzny
官方臉書：https://www.facebook.com/mitake.tw

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