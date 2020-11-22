　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

醉男在馬路上睡著　醒來發現「頭黏在地上」...急call消防救援

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼男子喝醉後躺在馬路上，醒來發現自己的頭被柏油黏著。（圖／《東莞陽光網》）

▲男子醒來發現自己的頭被柏油黏著。（圖／翻攝《東莞陽光網》）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸廣東省東莞市一名男子21日因為太累直接睡在馬路上，沒想到，他醒來後發現自己的耳朵跟頭髮被路面的柏油黏著，只好緊急報警求救。警消趕到現場後，用剪刀與鐵鏟將男子的頭髮與柏油剪開，由於男子獲救後，頭上黏著一大塊柏油，只好把頭髮全剃光。

《東莞陽光網》報導，當地警方在21日早上8時51分接獲報案，表示有名男子喝醉了睡在大街上，耳朵、頭髮被路面瀝青黏住。

消防人員趕到現場後發現，男子果真渾身酒氣，雖然已經醒了，但仍然躺在大街上，因為他的頭部與馬路地面黏在一起，動彈不得。

消防人員詢問發現，這名男子跟朋友喝酒喝到深夜，不勝酒力的他，回家途中就直接倒臥在馬路旁睡著，一睡就是好幾個小時。沒想到，頭部的溫度，把路邊鋪設馬路的柏油給弄熱融化了，導致男子一早醒來發現自己動彈不得。

▲▼男子喝醉後躺在馬路上，醒來發現自己的頭被柏油黏著。（圖／記者曾俊豪攝）

▲男子脫困後，剃了大光頭。（圖／翻攝《東莞陽光網》）

報導指出，男子獲救後，發現頭髮上還黏著一大塊柏油，無奈之下，只好把頭髮全部剪光。新聞曝光後，引起大陸網友熱議，有人調侃「現在知道廣東有多熱了吧，瀝青（柏油）都給你曬融化掉！！！」、「剛鋪完的瀝青（柏油）不是味道很大的嗎？怎麼會聞不出來呢？」。

由於男子獲救後就掉下眼淚，也引起網友不捨，感嘆「生活不易啊」、「心酸，誰家的兒子，誰家的父親，誰家的兄弟？」、「離小康社會還差那麼一點」。

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

婚姻失敗逃家　丈夫2個月後返家…破門驚見「妻兒全死光」

女童遭鄰居性侵4年！哥哥含淚「錄下全程」崩潰抓人

老翁釣到「插著4支箭烏龜」　75億真實身價嚇壞眾人

「智慧公廁」超過15分警報自動響！　網笑：便祕怎麼辦？

陸國企債務違約頻發　官方點名嚴懲「逃廢債」行為

香港2天狂增111例！港府擴大檢測：確診就發1.8萬元津貼

拜登將上台　陸智囊：中國應做好準備「防止中美關係更惡化」

北京「積極考慮」加入CPTPP　專家點出關鍵挑戰

蔡明亮電影播20分鐘就被卡　杭州「台灣電影大師展」爆爭議

陸嚴打「涉黑保護傘」近3年　江西省3700多名官員涉案

伊能靜雙11爆買900樣東西！　望向包裹山：我的天，不知道要拆多久

小男嬰早起叫媽媽！狂拉扯頭髮 肩帶拉到底「啪一聲」她崩潰痛醒

違停別人家怕被拖「鐵鍊拴柱子」　鄰居無奈：跟車主勸導還會罵人

陳淑芳演63年奪影后、女配！「一句話我都演」　《消失的情人節》抱走5獎成金馬57大贏家

陳淑芳封后「廠商直接送禮服」　《孤味》破房破3億穿比基尼？她：厚！

慶生惡搞！壽星男遭捆鋼管車上　遊行台南大街...網：請慎選朋友

買4萬2手機送老公遭嫌「不需要」　妻委屈：送你還被罵...明天退貨

不專心吃飯！3歲萌娃卡椅子洞 爆哭求救...網：小孩有洞就愛鑽

蔡依林驚喜獻唱《刻在我心底的名字》　這首拿金馬..姐樂：接下來都來一下

李安突出現...李國煌超興奮叫出來！！ 他自我推薦「金馬主持.演電影」免付費

婚姻失敗逃家　丈夫2個月後返家…破門驚見「妻兒全死光」

女童遭鄰居性侵4年！哥哥含淚「錄下全程」崩潰抓人

老翁釣到「插著4支箭烏龜」　75億真實身價嚇壞眾人

「智慧公廁」超過15分警報自動響！　網笑：便祕怎麼辦？

陸國企債務違約頻發　官方點名嚴懲「逃廢債」行為

香港2天狂增111例！港府擴大檢測：確診就發1.8萬元津貼

拜登將上台　陸智囊：中國應做好準備「防止中美關係更惡化」

北京「積極考慮」加入CPTPP　專家點出關鍵挑戰

蔡明亮電影播20分鐘就被卡　杭州「台灣電影大師展」爆爭議

陸嚴打「涉黑保護傘」近3年　江西省3700多名官員涉案

快訊／宜蘭近海清晨規模3.6極淺層地震　最大震度3級

拜登幕僚：就職典禮可能因疫情縮減規模

美艦貝瑞號通過台海　指揮官稱「確保各國航行自由」

G20峰會公報：確保全球公平取得冠狀病毒疫苗

美國政府宣布　正式退出《開放天空條約》

為搶「小魔女DoReMi」最後一日滿額禮　粉絲擠爆新光三越上演排隊戰

不爽抽煙遭醉客巴頭引混戰　9人不顧踩到狗屎瘋狂互K...警到場全GG

SBL／陳世念重返台啤主因　閻家驊：危機時刻可穩陣腳

高雄男偷吃夜市正妹老闆！正宮心軟1句話道別…慘賠60萬元

家門前廟會狂放炮吵4小時！　阿嬤氣炸「噴水反擊」嗆聲陣頭

聲控切換汪愛睏、生氣表情　配合度100％網讚：太強大

大陸熱門新聞

翁釣到「插4支箭烏龜」　75億身價嚇壞眾人

婚姻失敗逃家！丈夫破門見妻兒全死光

一餐吃8200喊貴　店家反擊打臉…網酸：沒錢別裝闊

名媛當搬磚妹　傲慢秀存款被罵爆

女童遭鄰居性侵4年！哥哥含淚「錄下全程」崩潰抓人

4惡匪「輪流性侵」人妻　8hrs後殺害

勞斯萊斯被噴漆「❤」表白！車主一看肇事者照片笑了

18歲妹跳河亡　淚留遺書：我沒早戀

婆婆流連街頭、住垃圾屋　一查竟是「千萬炒樓王」

醉男在馬路上睡著　醒來發現「頭黏在地上」

陸男師情殺女大生　出庭拒認罪

杭州「台灣電影大師展」播一半喊卡

送葬隊伍遭貨車逆向衝撞...釀9死4傷「棺材全毀」

陸名校畢業生爭捧鐵飯碗

更多熱門

相關新聞

香港擬對陸放寬入境檢疫　粵澳先行

香港擬對陸放寬入境檢疫　粵澳先行

港府繼日前推出「回港易計畫」，讓香港居民23日起可從廣東省或澳門，持核酸檢測陰性證明返港、豁免14天強制檢疫後，《星島日報》報導，香港「單向免檢」範圍將擴大，擬最快下月將從廣東、澳門來港的大陸居民，也納入豁免強制隔離範圍，並推動年底前，讓陸港兩地人流逐步恢復，促香港經濟復甦。

長髮女被撞倒　竟用「神美姿勢」撐著

長髮女被撞倒　竟用「神美姿勢」撐著

男肛門被頂　醫取出3公分魚骨

男肛門被頂　醫取出3公分魚骨

機車載5女　狂男「6貼上路」

機車載5女　狂男「6貼上路」

11歲男孩誤吃過期魷魚　尿毒恐洗腎

11歲男孩誤吃過期魷魚　尿毒恐洗腎

關鍵字：

廣東東莞柏油瀝青

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／空軍F-16墜機隊長失聯！同隊機工長「營內寢室」輕生

阿嬤腳冷借襪穿　孫一看崩潰

10年前最強私立大學？　建中生都來唸

三菱決戰保時捷　國道尬車4連撞

玩股票虧300萬！他曝血淚史：婚姻、房子全賠上

星巴克限時「買一送一」又來了

恐龍媽「無下限寵兒」逼瘋幼教師

翁釣到「插4支箭烏龜」　75億身價嚇壞眾人

金鐘鍍金主持人存這檔金融股　6年資產翻1倍

鹽酥雞「半袋臭酸」！店員冷回：掰掰

27歲女放鳥面試官！隔天狂飆髒話大暴走

謝金燕拿掉假睫毛、放大片　逆齡美顏驚呆粉

隨時都想要！健身男被女友罵變態

給老公千鈔自助洗車「錢包剩200」

他攔我3次！男抓闖紅燈騎士反被刺殺

更多

最夯影音

更多
伊能靜雙11爆買900樣東西！　望向包裹山：我的天，不知道要拆多久

伊能靜雙11爆買900樣東西！　望向包裹山：我的天，不知道要拆多久
小男嬰早起叫媽媽！狂拉扯頭髮 肩帶拉到底「啪一聲」她崩潰痛醒

小男嬰早起叫媽媽！狂拉扯頭髮 肩帶拉到底「啪一聲」她崩潰痛醒

違停別人家怕被拖「鐵鍊拴柱子」　鄰居無奈：跟車主勸導還會罵人

違停別人家怕被拖「鐵鍊拴柱子」　鄰居無奈：跟車主勸導還會罵人

陳淑芳演63年奪影后、女配！「一句話我都演」　《消失的情人節》抱走5獎成金馬57大贏家

陳淑芳演63年奪影后、女配！「一句話我都演」　《消失的情人節》抱走5獎成金馬57大贏家

陳淑芳封后「廠商直接送禮服」　《孤味》破房破3億穿比基尼？她：厚！

陳淑芳封后「廠商直接送禮服」　《孤味》破房破3億穿比基尼？她：厚！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面