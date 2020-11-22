醉男在馬路上睡著　醒來發現「頭黏在地上」...急call消防救援

▲男子醒來發現自己的頭被柏油黏著。（圖／翻攝《東莞陽光網》）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸廣東省東莞市一名男子21日因為太累直接睡在馬路上，沒想到，他醒來後發現自己的耳朵跟頭髮被路面的柏油黏著，只好緊急報警求救。警消趕到現場後，用剪刀與鐵鏟將男子的頭髮與柏油剪開，由於男子獲救後，頭上黏著一大塊柏油，只好把頭髮全剃光。

《東莞陽光網》報導，當地警方在21日早上8時51分接獲報案，表示有名男子喝醉了睡在大街上，耳朵、頭髮被路面瀝青黏住。

消防人員趕到現場後發現，男子果真渾身酒氣，雖然已經醒了，但仍然躺在大街上，因為他的頭部與馬路地面黏在一起，動彈不得。

消防人員詢問發現，這名男子跟朋友喝酒喝到深夜，不勝酒力的他，回家途中就直接倒臥在馬路旁睡著，一睡就是好幾個小時。沒想到，頭部的溫度，把路邊鋪設馬路的柏油給弄熱融化了，導致男子一早醒來發現自己動彈不得。

▲男子脫困後，剃了大光頭。（圖／翻攝《東莞陽光網》）

報導指出，男子獲救後，發現頭髮上還黏著一大塊柏油，無奈之下，只好把頭髮全部剪光。新聞曝光後，引起大陸網友熱議，有人調侃「現在知道廣東有多熱了吧，瀝青（柏油）都給你曬融化掉！！！」、「剛鋪完的瀝青（柏油）不是味道很大的嗎？怎麼會聞不出來呢？」。

由於男子獲救後就掉下眼淚，也引起網友不捨，感嘆「生活不易啊」、「心酸，誰家的兒子，誰家的父親，誰家的兄弟？」、「離小康社會還差那麼一點」。