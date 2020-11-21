請同學幫買驗孕棒…風聲傳班導耳裡！國一女18歲男友慘了

▲少女香香（化名）與18歲男友阿閔（化名）交往後4度發生關係，一日香香因請託朋友帶買驗孕棒，事情被老師發現。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者徐愷昕／台中報導

國一少女香香（化名）與18歲男友阿閔（化名）2019年7月開始交往，2人先後4次於阿閔家及阿閔友人住處發生關係。香香的班導師一日無意間聽到香香請友人代買驗孕棒，驚覺有異，追問之下事件因此曝光。阿閔最後被依「對未滿14歲之女子性交」共4罪，判處有期徒刑2年，但法官衡量他已與香香母親達成和解，予以緩刑5年機會。可上訴。

13歲少女香香2019年間透過臉書認識18歲男子阿閔，2人7月下旬才剛成為男女朋友，隔（8）月阿閔就忍不住性慾與女友發生關係，直至2020年1月，小情侶前後總計上床4次，其中3次是在阿閔友人家，最後一次則是在他台中東區的住處。

香香一日上學時請朋友帶買驗孕棒，風聲傳到班導師耳裡後，班導驚覺事態不妙，遂趕緊約談香香，並依規定向上通報，阿閔因此被依妨害性自主罪移送法辦。

台中地院審理時認為，阿閔與香香為男女朋友關係，且男方案發時年僅18歲、年輕氣盛，也是在女方同意下發生關係，主觀上惡行並非重大，應僅是一時失慮，考量阿閔犯後坦承犯行，今年4月也已經與香母達成和解，對方有同意從輕量刑，最後依犯「對未滿14歲之女子性交」共4罪，各處他有期徒刑1年7月，合併應執行2年，另予以緩刑5年，緩刑期間 需付保護管束。可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

►東海女大生生死成謎！刑警關鍵疏忽…陳金火又分屍女保險員

Podcast聽刑警追食人魔

YT影音版