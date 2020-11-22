內蒙古滿洲里爆本土病例！官方緊急展開「全市大篩檢」

▲內蒙古滿洲里。（圖／視覺中國）



記者蔡紹堅／綜合報導

內蒙古滿洲里市21日確診2例本土新冠肺炎病例，官方已緊急禁止大規模聚集活動舉辦，暫停所有公共活動場所營業，並於22日宣布，要在3天之內對滿洲里市區內所有居民與企業職工進行大規模核酸檢測，要求所有居民配合。

滿洲里市官方指出，他們在「應檢盡檢」人員核酸檢測過程中，發現2例新冠病毒核酸檢測陽性患者，經專家組會診，確定為新型冠狀病毒肺炎確診病例，目前針對2名確診病例的流行病學調查已經全面啟動，對其所居住的小區已經實行封閉管控，下一步將有序組織開展全員核酸檢測。

滿洲里市官方要求，近期嚴禁聚餐、宴會等大規模集聚活動；公共活動場所暫停營業；保障市民日常生產生活確需運營的場所，要從嚴管理；學校、幼兒園及培訓機構暫停教學活動。

滿洲里市官方並於22日宣布，從當日下午2點起，將利用3天時間對滿洲里市區內所有居民和企業職工開展大規模核酸檢測，「開展全員核酸檢測是疫情防控的重要手段，將有利於從全人群中做到早發現、早報告、早隔離、早治療。希望廣大市民朋友保持積極心態，不造謠、不信謠、不傳謠，科學認識、理性應對、積極配合，團結一心、眾志成城。」

此外，與滿洲里市比鄰的呼倫貝爾市扎賚諾爾區也宣布同步展開大規模核酸檢測，當地官方表示，「因我區居民與滿洲里市居民往來較為密切，按照呼倫貝爾市、滿洲里市疫情防控要求，我區將與滿洲里市同步開展全員核酸檢測。」