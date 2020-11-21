送貨員都知這家很龜毛！3歲被送育幼院　他賣高CP值餐拚200萬月收

圖文／鏡週刊

家對陳煥傑來說，曾是遙不可及的夢。3歲被送到育幼院，因渴望自由逃院，爺爺擔任監護人卻無心照護，他當洗碗工養活自己，不計較付出，獲主廚提拔。24歲創業慘賠百萬元，他重回餐廳、市場賣壽司還債，3年前決定專攻生熟食丼飯，費工熬醬取代加工品。

新店剛開張，靠著漁港直送食材，價錢公道，人潮擠爆小店，出獄父揪友捧場修補親情。3年後再開分店，旺季月收200萬元。曾遭嘲諷看輕的他，以行動證明，夠努力，小人物也能成就自我。

上午7點，澄食小人屋半掩鐵門內，已見陳煥傑的忙碌身影。爐上，烤香的雞骨、魚骨，加入蘋果、香蕉、洋蔥、蜂蜜等蔬果配料，再以預先煮沸的米酒、玫瑰紅取代高湯，酌量放入蒜泥、薑末辛香料，小火煨煮3至4小時，製成費工牛丼醬、鰻魚醬、烤肉醬。

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陳煥傑堅持不用加工食材，「可以自己完成的部分還是親自來，才能原汁原味呈現給客人。」曾有九旬爺爺因病榻上的妻子心心念念烤雞腿定食滋味，連續1週都來外帶。海鹽醃漬的新鮮鯖魚，肉質好、不死鹹。不僅熟食料理有亮點，直球對決的生魚片丼飯，選用每日漁港直送新鮮魚貨，光食材成本就超過5成，靠高CP值，一開店就成鄰近國防醫學院師生的後廚房。

凡事都要自己來，瘦小的陳煥傑無論再忙再累，臉上都掛著笑容，新員工一時未進入狀況，他反覆提醒毫無不耐，唯獨對品質不容妥協。遇新合作廠商想用次級品蒙混闖關，他板起臉孔連續打槍10次，連送貨司機都知這家店的老闆「很龜毛」，會幫忙盯品質。

開在靜巷的一店，只有20個座位，即使每小時翻桌1次，用餐時始終大排長龍；上月初甫開幕的二店，相隔僅600公尺，依舊人氣爆棚，2間店合計50個座位，旺季月收可達200萬元。



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