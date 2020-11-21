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10年前最強私立大學？　建中生都跑來唸…網揭：曾全台第三

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實習記者劉雪兒／綜合報導

台灣的每個大學都有自我特色，不過一名網友表示，他聽聞「十年前最頂級的私立大學」，很多落榜台大的建中生都趨之若鶩後，不禁讓他好奇提問真有這麼厲害？沒想到網友一看到「學校」名字後，紛紛回應說，「只是現在連逢甲都不如，不勝唏噓」、「光交通跟位置就知道不是了」。

▲淡江大學是10年前最強私校嗎？（圖／取自免費圖庫淡江大學臉書）

▲有網友好奇詢問，淡江大學10年前是私校最強嗎？（圖／取自免費圖庫淡江大學臉書）

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一名網友在PTT以「淡大在十年前是私校最強？」為題發文，指他最近看到有人在聊淡大，說是十年前最頂級的私立大學，甚至還提到，因為上不了台大的建中生，會為了能待在台北，都選擇去淡大唸書，因此造成淡大的神人甚至超越台大，讓他聽了不禁直呼「欸？ 真的有這麼厲害？」

▲淡江大學是10年前最強私校嗎？（圖／取自免費圖庫淡江大學臉書）

貼文一出，隨即引起一番論戰，網友紛紛戰翻，「你把輔大放哪？」「你把東吳放哪裡？」「傑出校友 yoyodiy」、「光交通跟位置就知道不是了」、「認識淡大的女生都滿好相處的」、「以前東海才是私校第一」、「明明就是大葉」、「私校最強一直以來都是北醫」、「台北坐私校最強一直以來都是德明」、「只是現在連逢甲都不如，不勝唏噓」。

不過也有認真的網友特地回應說，淡江的全盛期是1970至1990這20年，主要是因為走商附加工，而早年淡江是語文起家（淡江英專）改制成學院後（淡江文理學院），1966年成立工學部、商學部後，1968年成立的電算機系（資工系前身）還是全國最早的，反觀交通大學1970年才成立，所以淡江的商管才能在這20年打下口碑。

他進一步表示說，當時的企管、會計及統計，還曾經是私立商科第三志願，僅次東吳和東海，可惜到1990張建邦（前董事長）從交通部長卸任後，捲入華隆案，又執意開設第二校區（蘭陽校區)）就開始走下坡了。

這則回應也引起部分網友們的共鳴，也留言表示，「考過比國立難，但設備很差，不過去校園學生很給我面子，感動」、「 我以前高中有同學商科推徵淡江沒上，結果推上中央」、「一直都輸輔大，但在輔大蓋捷運時淡江有逐漸追上去感覺，當時淡大交通都不算輸，直到輔大捷運通車後淡江QQ」。

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