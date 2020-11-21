法務部長蔡清祥攜林智堅、楊文科　藍綠同框挺馨生

▲法務部長蔡清祥(左3)、犯保協會全國總會邢泰釗董事長(左4)、與新竹縣市長一同出席剪綵。（圖／記者陳凱力攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

財團法人犯罪被害人保護協會臺灣新竹分會（下稱犯保新竹分會）與新竹地方檢察署在19 日至23日於新竹Big City遠東巨城購物中心舉辦「馨生市集」犯罪被害人產品展售活動，邀集全國各地共 9 個分會，設置 28個攤位展售馨生人製作產品成果，除有來自新竹本地新埔的純米粄條外，還有來自全國各地的手作麵包、手工香皂、皮製品、木製品、春仔花、皮包及馨生人畫作等，法務部蔡清祥部長、林智堅市長、楊文科縣長等人都出席支持。

▲新竹地檢署主任檢察官陳玉華(右1)也上台表演。



因應國內受到嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情之影響，考量馨生人家庭可能因為疫情影響家庭生計而產生的需求，新竹地檢署依法務部指示配合政府紓困振興方案規劃「紓困振興、我們有心（馨）」8 項協助馨生人措施，其中今天的「馨生市集」，也是期望透過市集，讓馨生人「物美價廉」商品被看見。

犯保協會董事長邢泰釗表示，犯罪被害人生活重建的歷程是非常辛苦的，今天的活動是階段的，但馨生人未來的路是長遠的，透過這樣的機會，期待社會大眾用行動支持「馨生人」有故事的產品，犯保協會也會持續提供有關馨生人生活重建措施，協助馨生人的家庭建立自立及穩定的生活。

▲▼28個馨生攤位中，除了有來自新竹本地新埔的純米粄條外，還有來自全國各地的手作麵包、手工香皂、皮製品、木製品、春仔花、皮包及馨生人畫作等。

郭永發檢察長表示，「馨生市集」展售活動消息一出，在社會各界愛心人士、企業響應下，已預購商品破200萬，更感謝大家用行動幫助馨生人，讓馨生家庭多一份收入來源，在疫情肆虐之際能維持家計。

犯保新竹分會主任委員呂柏鏞表示，已連續 6 年舉辦的馨生人成果展售會，讓馨生人展現學習成果，除與大家分享，更期許馨生人從手工藝品製作的過程，能互相鼓勵及支持，減輕心理壓力。

剪綵時，新竹市長林智堅與新竹縣長楊文科被法務部長蔡清祥、與犯保協會全國總會邢泰釗董事長(台灣高檢署檢察長)隔開，溫韾的馨生人場合，兩位首長雖屬不同政黨，也全程笑咪咪力挺，不約而同呼籲大家以行動給與實際支持。

「馨生市集」將從19日至23日在遠東巨城Big City藝創廳1樓會場舉辦，總計28個攤位，除了有來自新竹本地新埔的純米粄條外，還有來自全國各地的手作麵包、手工香皂、皮製品、木製品、春仔花、皮包及馨生人畫作等。

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