新竹巨城Big City周慶11／26開跑　12天開109間快閃店買好買滿

▲新竹巨城2020年耶誕點燈，吸引大批民眾參與，集客力超強。（圖／巨城Big City提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台北百貨周年慶告一段落，新竹地區主秀正要登場，在地雄霸一方的新竹巨城Big City購物中心，周年慶從11／26至12／7正式開跑，推出消費滿2,000元起的滿千送百方案，另針對不同樓層祭出滿額贈，消費累計4萬元起還有「高額額滿禮」，另周慶12天期間共有109間快閃店登場，每天來都有新貨可看！

新竹巨城Big City購物中心周年慶，祭出滿千送百回饋，1F、2F、B1特定店鋪單筆消費滿3,000元，送250元抵用券；3F、5F、玩具反斗城單筆消費滿2,000元送150元抵用券；3C家電單筆消費滿1萬元送500元抵用券。使用HAPPYGO PAY消費單筆滿1萬元，加贈2600點且可參加200萬點抽獎活動。

除滿千送百方案之外，全館與各樓層也推出滿額贈，周慶期間於B1購物中心區域消費，單筆滿2,000元起，便可兌換限量ARGELAN護唇膏、MF BY GCDC雨傘、哈根達斯冰淇淋、威秀電影票等贈品，另針對高單消費也推回饋禮，消費累計滿4萬元起，便可兌換限量體香乳、iloom造型沙發、ALUXE 5000元購物金，或是價值1.5萬元左右的萬寶龍鋼珠筆與單卡夾禮盒。

巨城Big City購物中心營運長游欣宜表示，為讓民眾周年慶來店購物更有新意，今年也在12天周慶期間，引進多達109家快閃店，比去年要多出15%，其中有60間都是首度新進的店鋪，桃竹苗區的獨家店更是高達三分之一，讓民眾每天來都有新店與新貨可看。包括近期話題夯的MF BY GCDC、貴婦蛋糕LADY M、高檔吐司SAKIMOTO都是首現新竹。

巨城Big City購物中心董事長李靜芳則表示，今年3、4月因應情關係，業績衰退10%，但下半年零售爆發，帶來數月高成長，目前不但已經回補，1至10月平均比去年同期成長4%，預計周慶業績可達24億元，比去年成長6%，全年業績上看130億元有信心。