與曖昧男吵架...少女裸照登全球最大色情網「附IG」　她收私訊崩潰

▲邱姓男子將女友裸照上傳「Pornhub」，台北地檢署訊後依違反《兒少性剝削條例》等罪嫌諭令他1萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、徐愷昕／台北報導

邱姓男子在交友軟體上認識一名少女，2人相談甚歡後開始曖昧，期間發生過多次性行為，邱男也會趁機拍下少女裸露照片，未料，邱男一日竟在與少女吵架後，直接將她不雅照上傳色情網。台北地檢署19日持搜索票前往邱男住宿，當場查扣他手機及電腦，訊後依違反《兒少性剝削條例》等罪嫌諭令他1萬元交保。

▲邱男坦承上傳裸照，但他表示自己是一時情緒失控，才會做出此行為。（圖／美聯社）

少女與邱男在交友軟體認識，2人曖昧期間多次發生性行為，過程中邱男還會拍攝少女的裸露照片，儲存供自己欣賞。孰料，2人在一次爭吵後，邱男一氣之下竟將少女的私密照上傳至全球最大的成人網站「Pornhub」，還附上本人的Instagram帳號。有網友看到照片後，好奇去蒐IG並詢問是否為本人，少女這才發現自己裸照被外流。

自從得知自己不雅照外流後，少女每天過著提心吊膽的生活，深怕會被自己身邊認識的人發現，心情為此低落不已。而學校發現少女行為有異，經詢問才得知上情，遂立即通報少女母親，讓她在媽媽陪同下前往警局報案。

警詢時，邱男坦承犯行，表示自己是一時情緒失控，才會做出此行為，當下一上傳便感到非常後悔，有立即將照片下架，但不確定是否有被其他網友下載散布。

檢察官調查時發現，邱男所上傳的裸露照都是經少女同意下所拍攝的，但他卻擅自外流，行徑實在可惡。台北地檢署19日訊後依違反《兒少性剝削條例》等罪諭令他1萬元交保。

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