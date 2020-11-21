鍾南山公開疫情真實數字！　武漢當地「重症死亡率40％」

▲新冠肺炎今年年初在大陸肆虐。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎今年年初在大陸肆虐，累計造成4634人死亡，其中湖北武漢成為重災區。中國工程院院士、大陸防疫專家鍾南山20日公開表示，新冠肺炎重症患者死亡率極高，統計數據顯示，重症新冠患者死亡率為1.4至4.5%，武漢地區的危重症新冠患者死亡率約40%。

▲鍾南山因抗疫獲頒共和國勳章。（圖／翻攝自CCTV+）

據《第一財經》報導，鐘南山20日在「CBioPC2020 中國生物製品年會」上指出，重症新冠肺炎死亡率非常高，全國範圍內的統計顯示，重症新冠患者死亡率為1.4-4.5%，武漢地區的危重症新冠患者死亡率約40%。

▲武漢封城。（圖／路透社）

報導稱，根據官方統計，武漢在院重症病例數量最高峰時為2月19日的9689例，4月26日重症和危重症病例清零；截至到9月2日，武漢因疫情死亡的人數共3869人。由這兩個資料相除得出比率為39.9%，與鐘南山院士團隊研究資料很接近。

▲大陸如今只剩零星疫情，經濟開始復甦。（圖／路透社）

根據大陸國家衛健委今（21）日的最新通報，截至11月20日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例308例（其中重症病例1例），累計治癒出院病例81472例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例86414例，無現有疑似病例。累計追蹤到密切接觸者875547人，尚在醫學觀察的密切接觸者11892人。

至於歐美多地疫情再起，鍾南山日前指出，按照現在中國防控的制度以及執行強度，不認為第二波新冠肺炎疫情會在中國暴發，「不會再出現第一波幾萬人感染的情況。」