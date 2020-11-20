維護校園治安零死角　彰警、校方與家長三向溝通

記者唐詠絮／彰化報導

長榮大學馬來西亞女大生10月底被勒斃棄屍，震驚社會，彰化警方除了平日派員在校園周遭24小時加強巡邏外，從大學、高中到國中小學，更進一步強化校園安全，這幾天彰化縣警局在8大分局區分別召開「校園安全防制工作座談會」，與學校及家長做三向溝通，務必滴水不漏的做到保護學子的責任。

▲和美警分局與學校及家長共同召開校園治安座談會。（圖／記者唐詠絮翻攝）

和美警分局今(20)日在座談會活動開場時由第三組家訪官進行婦幼安全宣導，提昇師生自我防衛意識，接著由偵查隊長楊昭賢介紹該分局針對校園安全所做策進作為，包含校園周邊巡守、建立聯絡窗口、全面檢視校園周邊安全設備、掌 及各相關公務部門，均擔負保護的重要責任，藉由此次座談會，適時交換意見與溝通，期發揮整體力量，共同維護校園及學童安全。

警方為真正瞭解各校及家長們的真實意見，現場藉由會議模式的改變，讓學校一方、與會的家長代表，紛紛提出建言，其中針對學校提出校園安全加強巡邏的請求，分局長金秋華當場指示各所所長強化校園巡簽勤務作為，逐一針對問題提出解決之道，與會的學校彼此也針對校園安全措施提出自身經驗彼此分享。

金秋華強調，學童是國家的重要資產，不論家長、學校、警察及各相關公務部門，均擔負保護的重要責任，藉由此次座談會，適時交換意見與溝通，期發揮整體力量，共同維護校園及學童安全。

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