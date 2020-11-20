「拜登勝選都是騙局！」　77%川粉認定：美選舞弊

▲有高達77%的川粉認為此次選舉不公。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國大選延燒至今，儘管官方結果尚未出爐，不過根據各州統計結果，民主黨參選人拜登幾乎確定當選。不過對手川普至今仍不願認輸，不但指控選舉不公，更提出多起選舉訴訟。川普支持者們同樣也無法接受大選結果，有民調顯示，高達77%的川粉認為，拜登是靠詐欺才獲勝，拜登陣營偷走了川普的勝利。

根據《波譜新聞台》報導，蒙莫斯大學民調中心（Monmouth）18日發表的民調顯示，在美國總統川普的支持者中，有超過四分之三的人認為拜登的勝選是一場騙局。調查發現，有60%的選民認為拜登公正地贏得選舉，但另外32%的人則認為是「選舉詐欺」。此外，有高達77%的川粉認為，此次大選結果不公正。

▲各家外媒皆報導，拜登（左）贏得此次選舉，但川普（右）仍不願認輸。（圖／路透）



事實上，距離美國大選已經過了16天，種種跡象都顯示拜登幾乎篤定當選，但川普仍然拒絕認輸，並指控此次大選存在舞弊、不公等問題，然而他至今依舊無法提出任何證據。不僅如此，美國國土安全部網路安全與基礎設施安全局（CISA）局長克雷布斯（Christopher Krebs）因公開表示，沒有任何跡象顯示選舉出現不公，惹毛川普，17日遭閃電開除。

美國多家主流媒體早在7日就陸續宣布拜登勝選，但川普陣營仍稱，選舉結果尚未定局。蒙莫斯大學的民調顯示，有高達88%的川普支持者認為，還需要更多、更詳細的資訊，才能推算選舉結果。整體而言，有54%的美國人認為，根據目前所知訊息已經能夠確定下一屆美國總統是誰，但有44%美國人反對這項說法。

蒙莫斯大學民調中心主任帕特里克·默里（Patrick Murray）表示，「選舉失利參選人的支持者需要一段時間來接受結果，這很正常。不過敗選的參選人透過散播毫無根據的陰謀論，來延長選舉過程則是另一回事。」

另外，在蒙莫斯的民調中，有61%的受訪者認為他們不贊成川普處理交接的方式。而針對這個議題，有92%的民主黨支持者不贊同川普目前的交接作法，但共和黨支持者中僅有25%的人反對。

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