6成台女是「身高控」　堅持170cm以下不約！台男自嘲可以用錢墊

▲普遍女性擇偶時會考慮對方的身高條件。（示意圖／取自免費圖庫／Pexels）

記者崔子柔／綜合報導

一名在婚友聯誼公司工作8年的網友指出，他們家的女客人裡，就有6成堅持170公分以下的對象完全不用見面，但醫師、牙醫除外。就有男網友直言回覆「懶人包給大家，矮男沒人要，但錢可以墊身高」，得到一片讚聲。

原PO 18日在Dcard感情板發文指出，「我沒要歧視矮男，是希望他們要面對現實，免得白當多年的工具人」，因為女客人也是付費來的，她們也有選擇的權利，堅持170公分以下完全不用見面的比例約6成，但醫生、牙醫除外，「但有醫生也輪不到女客人，我們家的單身女員工就自己倒貼了」。

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▲原PO在Dcard發文。（圖／翻攝自Dcard）



原PO指出，剩下的4成中有2成是單親媽媽，她們更在意的是男生的學歷、收入、房子等問題，想找個老實男當依靠，是她們願意花錢來相親聯誼的主因。

原PO表示，但也有不到5%的女客人，是追求愛情還不在乎身高收入等，不過這5%裡頭，再挑出符合32歲以下（公司用32歲當分水嶺）、大學畢業、有正當工作條件的人，1000個裡面只有2、3個。

文章一出，不少男網友湧入回應，「懶人包給大家，矮男沒人要，但錢可以墊身高」、「男生為啥擇偶這麼難呢？因為我們希望找到的是可以互相扶持的人，才不是只會花錢不會做事的賠錢貨」、「腳踩著錢，身高不就出來了嗎」、「所以有些男生縱使有錢也不要結婚，有些女生縱使沒錢也要結婚」、「身高矮沒人要，但身高可以用錢來墊」。

▼網友湧入留言。（圖／翻攝自Dcard）

