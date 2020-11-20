年薪破百萬！　台積電工程師自嘲「產險仔」：35歲就不做了

▲理工科畢業的起薪通常比文組高。（圖／路透社）



記者崔子柔／綜合報導

對於一般上班族來說，能有百萬年薪是相當令人稱羨的，但有一位從成大研究所畢業、在台積電工作6年的工程師認為，「這個工作只是個體力活...可能35歲我就不會繼續做了」，引起不少網友共鳴。

原PO 16日在Dcard發文表示，他今年30歲，已經在台積電做了6年的設備工程師，「小時候背負著父母的期待，每天拼命唸書，只能乖乖照著父母的建議選填理工科」。

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▲原PO在Dcard發文。（圖／翻攝自dcard）



原PO從成大研究所畢業後，看到公司給的職缺「不是傳產機構工程師，就是半導體設備工程師」，是「打從心底感到難過」，但去面試台積電後順利通過，剛開始真的很高興，感覺未來多了點希望。

不過經過這6年的工作經驗，原PO覺得自己「只有Excel變強」，感嘆說「這個工作只是個體力活，六日也要on call，俗稱的產險仔」，只有年薪破百萬還能自我安慰，可能35歲就不會繼續做了。

網友紛紛湧入留言，「要不是缺錢誰想讀電機」、「六日要on call也太扯了吧」、「反正工程都是在賣肝，可悲台灣勞工」、「生為工院，每天都在擔心未來會不會爆肝」、「等到35歲也沒地方可以去了，所以你會一直待下去的」。

▼不少理工科的學生表示，相當擔心未來工作時會爆肝。（圖／翻攝自dcard）

