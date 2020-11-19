入法定罪！警政署推《糾纏犯罪防治法》　加重跟蹤騷擾罰則

▲警政署將推動「糾纏犯罪防治法」立法，將糾纏行為犯罪化。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

警政署近期將推動《糾纏犯罪防治法》立法，將糾纏行為犯罪化，設計警察預防危害機制及法院保護令制度，並配合網絡單位實施行為人處遇，目前糾纏專法草案正於行政院審議中。

警政署統計分析，糾纏行為是針對特定人持續的侵擾，被害人為女性及行為人是男性的比例均約八成，性別分布差異明顯，屬於性別暴力，其成因與迷戀、占有慾未遂、權力及控制等要素相關。

該類犯罪具有發生率高、危險性高、恐懼性高及傷害性高等特徵，該行為若發生在不具親密關係的當事人之間，現行法律的困境是：被害人無法獲得家庭暴力防治法的保護。

雖然該行為可適用性騷擾防治法，但現行法除肢體碰觸外僅處罰鍰、部分場域行政罰鍰僅及於機關或雇主、罰則明顯不足，加上糾纏犯嫌多有程度的心理、人格障礙等心理障礙，只靠司法手段難以治本。

警政署19日下午表示，未來將採「先行政調查、後刑事偵查」漸進規範，讓公權力在此類爭議案件中保有緩衝空間，不致引發國家控制網擴張疑慮。

警政署針對「反覆、持續」跟蹤騷擾相關案件統計，發現家暴、親密關係者犯案達7成，但家暴案類現行已有家暴防治法保護，未來修法將針對性別暴力跟騷案件，推動《糾纏犯罪防治法》補足的性別暴力防治最後一塊拼圖。

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