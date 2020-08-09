香港立法會選舉延後　陸人大常委會就「真空期」提解決案

▲香港立法會選舉延後一年，「真空期」的解決方案還未出爐。（圖／香港立法會）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港立法會選舉延後一年舉辦，令立法會出現一年的「真空期」，大陸全國人大常委會8日就此展開審議，港籍全國人大常委譚耀宗透露，會議已進入小組討論，最晚在周二（11日）可表決通過。

根據港媒報導，譚耀宗表示，港澳辦主任夏寶龍在會議上詳細解釋了香港政府對延後立法會選舉一年的要求，並就解決方案提出了議案。

譚耀宗提到，與會的會員都很關心香港，認為在疫情下進行選舉有一定風險，贊成將選舉延後一年。

至於立法會的「真空期」會否以現任議員「延任一年」方式解決，譚耀宗指出，會議仍在進行，現階段未能透露詳情，總之決定會符合《憲法》、《基本法》，聽取特區政府的請求，針對香港的實際情況作出，「相信決定很快可在會議完結前或完結當日，大家沒有太大意見就表決通過。」

據大陸官媒報導，香港特首林鄭月娥7月28日向中央政府呈送了《關於香港特別行政區2020年立法會換屆選舉押後事宜的報告》，報告了因應近期香港新冠肺炎疫情嚴重影響選舉的緊急情況，決定將立法會選舉推遲一年，同時請求中央政府提請全國人大常委會就立法會空缺問題作出相關安排。