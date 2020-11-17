搭訕儀隊正妹！噁男拖到草叢喊：發洩一下又不會死…反遭狠咬下場慘

▲一名高中儀隊正妹遭搭訕，還被拖到草叢險遭性侵，所幸她奮力反抗得以脫困，事後報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／新北報導

陳姓性侵慣犯才剛出獄卻又惡性不改，搭訕一名正在練習儀隊動作的高中正妹小青（化名），藉口將人帶到河堤邊後，從後方環抱並拖行到一旁草叢意圖性侵，甚至還噁吐，「讓我發洩一下又不會死」。過程中小青奮力掙扎猛踹陳男，才讓陳男痛得鬆手，讓她得以脫困求救。新北地院審理後，依法判陳男3年4個月徒刑。

判決書指出，陳男在當兵時曾因猥褻女子遭判刑3年，而事後又犯下恐嚇取財罪，2019年1月6日才合併服刑其版出獄，但沒想到他同年5月18日傍晚，卻又色心大起，見到小青正在練習儀隊動作，於是上前搭訕，2人一同用完餐後，他又藉口要陪同小青練習騎機車，而將人帶到新北市永和區橫移門堤外道路。

當天晚間11時30分許小青表明要回家，而這時的陳男瞬間露出本性，將小青壓到地上後，伸出舌頭強吻小青，小青當時用力咬了陳男舌頭，並毆打他頭後趁隙逃跑。孰料，陳男卻追上前，接著從後方環抱將小青拖到河堤邊草地，並爆打小青頭，還恐嚇，「讓我發洩一下又不會死」等語，同時意圖脫下小青褲子性侵。

過程中，小青不斷激烈抵抗，甚至咬傷陳男手指，才讓陳男痛得鬆手，她才得以脫困求救，並且報警處理，事後更在臉書上發文，「我生平第一次碰到毛手毛腳甚至還暴力相向的人」等語。

法院審理時，陳男辯稱，當時時間很晚，但小青卻說可以保護自己，他才開玩笑從背後用手摀住小青嘴巴，並且環抱1至2秒，之後小青說不信無法保護自己，就開始攻擊他，最後演變成2人互毆，絕對沒有要性侵小青。

不過，法官勘驗小青的驗傷報告，且小青的父親也出面作證表示，小青事發後情緒相當驚慌、生氣，且事後貼文的情緒也可證明小青確實是遭到侵犯，才會有如此異常的反應。

法官認為，陳男在壓制小青時，多次針對頭部攻擊，手段相當兇殘，所幸小青奮力抵抗才脫困，但若當天是遇到較為柔弱的女子，後果恐不堪設想，因此認定陳男犯行，將他依強制性交未遂罪判刑3年4個月。

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