搭上老闆！女房仲傳慾照喊：好久沒嘿咻　他爽回「在揪嗎」正宮氣炸

▲房仲公司老闆偷吃女同事，還互傳鹹濕對話、裸照，正宮氣炸提告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳韻如／高雄報導

一名開設房屋仲介公司的人夫與女同事發生婚外情，2人經常互傳鹹濕對話，內容提及，「好久沒嘿咻了」、「下次（屁屁）洗乾淨，我好好舔一舔」等，女方甚至多次傳送下體私密照、裸照給人夫，被正宮抓包後，氣得一狀告上法院。法院審理後，依法判2人須連帶賠償正宮30萬元確定。

正宮指控，她2018年初得知，丈夫阿敬（化名）與女同事小君（化名）發生婚外情，另外還在阿敬的LINE對話中發現，阿敬將小君的暱稱改為「喵喵」。此外，小君同年3至5月間還經常傳送下體私密照、裸照，甚至是性愛影片給阿敬。

除此之外，正宮還怒揭2人的鹹濕對話，內容提及，「好久沒嘿咻了，妳在揪嗎？」、「弄得有fu一點，妳也可以偶爾來住」、「躺在床上想著喵喵的咪咪及大屁股」、「屁屁洗乾淨喔」、「下次試試嘿」、「下次（屁屁）洗乾淨，我好好舔一舔」等，證明2人曾發生性關係，憤而對2人提告求償。

對此，阿敬與小君否認婚外情，並辯稱，正宮所提出的對話截圖是為其個人利益所取得的違法證據，並不具證據能力，且私密照的部分並非小君本人，也不是小君所傳，而裸女的部分則是小君的藝術照。此外，阿敬喜歡開黃腔，也喜歡收集女性照片、影片供自己欣賞，同事、客戶及小君也都知道。

法官審理時，比對照片上裸女的臉型、鼻樑及嘴唇都與小君相符，且參酌2人的對話內容，再加上小君多次傳送性愛影片等舉動，明顯已逾越一般好友、同事之間的交往，認定2人侵害了正宮的配偶權，因此判2人須連帶賠償正宮30萬元。2人不服提出上訴，但仍遭到二審法官駁回。全案確定。

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