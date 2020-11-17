流感疫苗不良事件最新統計曝光：13例死亡2人危及生命

▲疾管署記者會，資料照。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（17）日公布最新流感疫苗不良事件通報統計，至11月11日為止總計通報325件，其中230案非嚴重不良反應、95例屬於嚴重不良反應。

疾管署副署長莊人祥表示，根據食藥署統計，從10月5日流感疫苗開打以來，到11日為止總計 522.4萬劑，共接獲疫苗不良事件通報325 件，平均每十萬劑注射通報數約為 6.2 件。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據通報，接獲疫苗不良事件通報案件中，大多數(230 件)屬於「非嚴重不良事件」通報。主要通報症狀為發燒、頭暈、嘔吐、皮膚紅疹、接種部位紅腫/疼痛等；另有 95 件屬於「嚴重不良事件」註一通報，其中 13 件為死亡通報案件、2 件為危及生命通報案件。依接種廠牌、批號、不良事件症狀及其可預期性、歷程、既有疾病等資訊比對分析，並未觀察到疫苗安全疑慮。

莊人祥表示，通報死亡案件會由食藥署全國藥物不良反應通報系統獨立評估，如果相關就會和疫苗接種受害救濟審議小組通報。

疫苗不良事件通報主要是在接種季節性流感疫苗之後任何時間，通報者主動通報因懷疑或無法排除與疫苗施打相關之任何事件。這些通報事件時序上發生於疫苗接種之後，但不表示為接種疫苗所致。

疫苗不良事件自主性通報旨在建立有系統之疫苗安全資料庫，對於影響疫苗安全之變因(如廠牌、批號、不良事件症狀…等)加以統計評估分析，以期及早偵測出疫苗潛在之安全疑慮。