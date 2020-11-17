護理師太累拒愛愛！回家驚見「冷藏豬肉破洞」傻了　逼男友驗油花

▲護理師發現家裡豬肉破洞。（圖／翻攝自微博／關愛老實人，下同）

文／CTWANT

現代人往往因為工作太忙太累，回家後對「繳功課」那檔事幾乎連想都不想，沒想到居然有人異想天開，拿豬肉玩，甚至弄出一個洞。大陸一名護理師日前無奈控訴，因前晚工作太累拒絕行房，開玩笑叫男友去玩豬肉，沒想到隔天居然發現「肉破洞了」，讓她超傻眼。

22歲護理師在微博匿名分享，最近因為加班、身體不舒服，所以屢屢拒絕跟男友行房，但在這之前性生活非常和諧，頻率大概是2天3次。她知道男友憋得難受，隨口開玩笑，「冰箱有塊豬肉，可以給你捅2下，感覺不會比我差。」

沒想到護理師隔天整理廚房時，發現豬肉已經被拆開，仔細看上面居然有一個洞，瞬間噁心感竄起；護理師質問男友，一開始對方還不肯承認，直到說要看水裡是否有油花，男友才默認一切，因為他完事後沒有洗澡習慣。

對此護理師無奈透露，「我是覺得三觀崩了，瞬間不想繼續喜歡他了。」事實上，該篇投訴發表於2018年3月，近日再度被網友翻出，大家紛紛留言「都說現代人三觀不正，幾年前就這樣了」、「覺得應該只是開玩笑，男友幽默」、「跟豬肉在吃醋喔」。

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