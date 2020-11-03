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社會 社會焦點 保障人權

臨停講電話「目睹兩騎士撞上」　駕駛挨告肇逃傻眼：我沒碰到

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記者黃翊婷／綜合報導

楊姓男子今年1月10日中午12時許將車臨停在高雄市左營區至真路，並在車上講電話，結果兩名騎士在巷口發生車禍，他覺得不關自己的事選擇離開，沒想到卻挨告肇事逃逸，實在很傻眼。橋頭地院法官認為，檢方並沒有證據證明楊男有肇逃之故意，最終採信他的說詞，裁定無罪。

路邊停車格,路邊停車位,停車,停車場（圖／記者張一中攝）

▲楊男路邊臨停目睹車禍，事後挨告肇事逃逸。（示意圖／記者張一中攝，非本案事發地點）

檢方認為，楊男將車停在紅線路段，導致蘇姓、李姓兩名騎士因為視線被車輛擋住而發生碰撞，造成頭皮撕裂傷、肋骨骨折、身上多處擦挫傷等傷害，沒想到他看到車禍發生竟然直接離開，沒有採取必要的救護措施，也沒有留下任何聯絡方式，顯然涉及刑法第185條之4的肇事逃逸罪。

不過，楊男辯稱，當時的確有停在路邊講電話，也有看到車禍發生，但沒有任何肇逃的行為，因為車子根本沒有碰到他們，「當下我不知道這件事情跟我有關係，我的車是靜止的，因為覺得與我無關才會離開，而且我有投保超額責任險，如果我知道車禍跟我有關係，保險公司可以理賠。」

▲▼示意圖,滑手機,手機,手（圖／123RF）

▲楊男坦承有停車講電話。（示意圖／123RF，與本案當事人無關）

橋頭地院法官檢視現場照片等證據，發現楊男把車臨停在紅線上，但車輛並未與兩名騎士發生碰撞，這個狀況異於一般車禍，縱使他有過失，當下是否會意識到車禍與違停有關，尚有討論空間，假如他認為無關想要趕快離開現場，也並未逾越一般社會大眾的通常觀念。

法官接著表示，檢方沒有證據證明楊男有意肇逃，依據故意與行為同時原則，應認定他沒有肇事逃逸之故意，最終裁定無罪，全案仍可上訴。

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