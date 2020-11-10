親家撕破臉追討「13年前婚宴酒席費」　男方2證人開口結局神展開

記者黃翊婷／綜合報導

高雄張姓男子原本要在2007年1月間與林姓女子結婚，後來兩人鬧分手，張母在事隔13年之後一狀告上法院，追討先前代訂的酒席費用12萬元，但由於拿不出證據被法官駁回。她不滿提起上訴，上月底仍被橋頭地院法官裁定駁回，全案確定。

▲張母聲稱幫女方代墊10桌酒席費用。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關，下同）

張母在判決書中主張，兒子2007年1月間原本要在高雄圓山飯店舉辦婚宴，按照民間習俗，應該由男方主婚人統一向餐廳洽訂親友桌數，事後再由女方主婚人按女方親友桌數給付酒席費用，當時林女家人因為參加某功德會，希望能宴請師兄師姐們，於是請他們代訂10桌，每桌要價1萬2000元。

張母表示，後來小倆口鬧不合分手，男方先行代墊的12萬元酒席費用卻拿不回來，這才氣得提告追討，希望能拿回這筆款項。

▲雙方對婚禮習俗的認知似乎有些差異。

對此，林女辯稱，民間習俗應該是男女雙方各辦各的、各付各的，張家人很多描述都是空口無憑，應該拿出證據。林女的家屬也證稱，結婚宴的確是男方出的錢，但習俗應該是男女雙方各辦一場，各付各的，女方後來辦的歸寧宴是由女方出，男方親友也有來，當時也沒有跟他們收錢，而且女方親友參加婚宴的人數大概只有3桌，並非像男方所說的代訂10桌還先行墊款。

橋頭地院簡易庭今年4月判張家敗訴，張母不滿提出上訴，沒想到找來的李姓、張姓證人皆表明不知情，甚至還有一人自稱根本沒去參加婚宴。由於張家遲遲無法提出證據證實自己的主張，最終不但沒有獲得橋頭地院法官採信，還在10月底被裁定駁回上訴，全案確定。