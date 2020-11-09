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81歲不倫公公「豬手」拉媳婦進房：幫我生小孩！　桃園護理師淚控

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▲▼呂姓女子遭到公公猥褻。（圖／記者楊淑媛攝）

▲呂姓女子遭到公公猥褻，丈夫還不相挺。（圖／記者楊淑媛攝）

記者柯振中、楊淑媛、楊熾興／桃園報導

桃園市39歲的楊姓護理師指控，她4年前嫁給家中經營幼兒園的楊姓男子，沒想到竟遭公公伸狼爪，不但被熊抱、掀衣揉胸，險些遭拖進房間，公公嘴裡還喊著「幫我傳宗接代」，丈夫也不願相挺，讓她心灰意冷，因此罹患精神疾病，就診時才意外揭露全案。

呂女出面指控，她2016年嫁給楊姓丈夫，由於丈夫家裡經營幼兒園，她也跟著進入幼兒園，擔任護理師，與公公、婆婆同住。

不過，去年9月底，她被婆婆交代，要幫公公點眼藥水，因此回到家中，與公公短暫獨處，沒想到公公竟然伸出狼爪，從後面熊抱她，還伸手將她的衣服掀起，搓揉她的胸部，試圖把她拖進房間，嘴裡還喊著「幫我傳宗接代」。

▼呂女替公公點眼藥水，竟然遭到熊抱、掀衣、揉胸對待。（圖／記者楊淑媛攝）

▲▼呂姓女子遭到公公猥褻。（圖／記者楊淑媛攝）

呂女遭到公公騷擾，向丈夫說明整件事的經過，丈夫卻不相挺，還以「我也在幼兒園工作」、「需要這份工作」等理由，拒絕她的求救。呂女感到心灰意冷，去年10月離開家裡。

受到這些事情的影響，呂女還罹患精神疾病，前往醫院就診，整起案件才爆發，目前楊姓老翁被依照強制猥褻罪起訴。對此，楊家不願回應，只說希望司法能還老翁一個清白。

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▼目前全案已經進入司法程序。（圖／記者楊淑媛攝）

▲▼呂姓女子遭到公公猥褻。（圖／記者楊淑媛攝）

 

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