大陸經濟「持續穩定復甦」　國家統計局報告7大特點

▲大陸國家統計局新聞發言人付凌暉。（圖／新華社）

記者劉亭／綜合報導

大陸國家統計局16日舉行記者會，介紹2020年10月份國家經濟運行情況。國家統計局新聞發言人付凌暉表示，10月份國民經濟持續穩定恢復，市場預期向好，並提出7大特色。

付凌暉指出，一、工業平穩較快增長，裝備製造業增速較高。1-9月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額43665億元，同比下降2.4%，降幅比1-8月份收窄2.0個百分點，其中9月份規模以上工業企業實現利潤總額同比增長10.1%。10月份，中國製造業採購經理指數為51.4%，連續8個月位於臨界點以上。

二、服務業加快恢復，現代服務業增勢良好。10月份全國服務業生產指數同比增長7.4%，比9月份上升2.0個百分點。從市場預期看，服務業業務活動預期指數為62.2%，連續4個月位於60.0%以上高位景氣區間。

三、市場銷售持續回暖，餐飲收入月度同比增速由負轉正。10月份，社會消費品零售總額38576億元（人民幣，下同），同比增長4.3%，比9月份加快1.0個百分點；環比增長0.68%。

四、固定資產投資穩步回升，投資結構繼續改善。1-10月份，全國固定資產投資（不含農戶）同比增長1.8%，比1-9月份加快1.0個百分點；10月份環比增長3.22%。全國商品房銷售面積133294萬平方米，同比持平，1-9月份為下降1.8%；商品房銷售額131665億元，增長5.8%，比1-9月份加快2.1個百分點。

五、貨物進出口保持增長，貿易結構持續優化。10月份，貨物進出口總額28370億元，同比增長4.6%。其中，出口16194億元，增長7.6%；進口12176億元，增長0.9%。進出口相抵，貿易順差4018億元。

六、城鎮調查失業率繼續下降，就業形勢總體穩定。1-10月份，全國城鎮新增就業1009萬人，提前完成全年目標任務。10月份，全國城鎮調查失業率為5.3%，比9月份下降0.1個百分點；其中25-59歲人口調查失業率為4.8%，與9月份持平。31個大城市城鎮調查失業率為5.3%，比9月份下降0.2個百分點。10月份，全國企業就業人員周平均工作時間為46.7小時。

七、居民消費價格同比漲幅回落，工業生產者出廠價格降幅與上月持平。10月份，全國居民消費價格同比上漲0.5%，漲幅比9月份回落1.2個百分點；環比下降0.3%。1-10月份，全國居民消費價格同比上漲3.0%，漲幅比1-9月份回落0.3個百分點。