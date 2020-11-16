浙江義烏已啟動第2針新冠疫苗　每天上百人接種

▲義烏開啟第2針新冠疫苗。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江義烏開啟接種第2針新冠疫苗，市民張健（化名）在接種了第1針新冠疫苗28天後，日前在江東街道社區衛生服務中心接種第2針。工作人員稱，近日每天有100多人前去接種疫苗。兩針疫苗費用均為200元（人民幣，下同），接種服務費為28元。

據《澎湃新聞》報導，張健表示，「我個人而言並不擔心（安全性），大部分人打疫苗還是剛需。」另一名經常往返義烏高鐵站的出租車司機稱，最近有不少乘客從外地趕去接種新冠疫苗，「都是要出國的，我跟他們一起進去（衛生服務中心），打完了就直接回高鐵站坐高鐵走了。」

目前，江東街道社區衛生服務中心已不接受線下預約，需線上預約後才能接種，而像張健這樣的已經完成第一次疫苗接種的人員，在現場直接登記資訊、簽署知情書，完成繳費後，就可進行第二次接種。

▲接種大廳。（圖／翻攝自澎湃新聞）

浙江目前用於緊急使用的是科興中維的滅活疫苗，該接種點對於新冠疫苗的緊急使用，不限戶籍，但暫時僅對於出國人員開放，而不對其他普通市民開放。

中國目前已有5支新冠疫苗已進入3期臨床試驗階段，分別為中國軍科院和康希諾共同研製的腺病毒載體疫苗、北京生物製品研究所和國藥集團共同研製的滅活疫苗、武漢生物製品研究所和國藥集團共同研製的滅活疫苗、由安徽智飛科馬生物製藥有限公司研發的重組亞單位疫苗以及科興中維的滅活疫苗。