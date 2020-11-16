評價4.1顆星！三重光明派出所爆紅　網激推「神祕小夫」：帥又親切

▲新北市三重分局光明派出所獲得4.1星好評。（圖／翻攝Google Maps）

記者莊智勝／新北報導

新竹縣竹北派出所日前才因「豬排飯好吃」在Google評論獲得好評，被譽為是「五星級派出所」，因此登上新聞版面；而今位於新北市三重區的光明派出所同樣擁有4.1顆星的高評價，不少民眾甘願捨近求遠前往光明所報案，就因為網路評論「警察服務好」；網友留言的評論中，還有名暱稱「小夫」的陳姓員警數度被提起，網友大讚「帥又親切」。三重分局也表示，截至今年10月底，光明所受理的報案中，就有42件是其他轄區的案件。

細看Google評論，三重分局光明所獲得4.1星的高度好評，不少網友紛紛留言大讚「服務好、態度佳」、「真的覺得光明所服務比我家那邊的服務好，我遠從基隆過來報案，覺得值得」、「今天到三重醫院照顧住院的爸爸，沒發現機車鑰匙忘了拔，下午接到陌生來電，原來是光明所員警看到請我過去取鑰匙，外面還下著雨，走近時才發現員警在一旁等待，感謝您」、「報案時很耐心處理相關手續，不會因為小案件就怠惰馬虎！」

此外，光明所內還有一名暱稱為「小夫」的員警頻頻登上評論留言，「小夫先生辦案有耐心，還會幫忙找法條，報案找他就對了」、「之前有位小夫員警幫我處理案件，人帥就算了，還很親切，有他在就不用怕壞人」、「有個外號叫小夫的警察，真的很有服務熱忱，聽說是在地的三重人，希望像他一樣的警察越來越多！」

對此，三重分局也表示，根據統計，今年度截至10月底，光明所就受理42件其他轄區案件，感謝民眾的支持與鼓勵，無論是本轄或他轄案件，民眾只要到任一派出所報案，警方都會一視同仁、依規定受理，依案件屬性若發生地或是以民眾戶籍地屬他轄，將依權責移轉至有權責的他轄單位進行後續偵辦。

▼網友評論幾乎一面倒都是好評，其中還有名暱稱「小夫」的陳姓員警頻頻被民眾提及。（圖／翻攝Google評論）