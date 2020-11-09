連滾帶爬！悍女持停車告示牌打趴4持棍壯漢　全為爭孩子監護權

記者陳豐德／新北報導

新北市一名詹女的劉姓男友與前妻在爭奪孩子監護權，前妻不滿劉男態度強硬，找了4男準備教訓他。8日晚間9時許談判時詹女代替男友前往，竟被對方4名壯漢持球棒推倒在地。不料詹女也不是省油的燈，抄起停車告示牌對4男一陣猛打，反讓他們落荒而逃，警方獲報後組成專案小組，旋即將涉案4男及前妻帶回偵辦。

▲為了男友孩子的監護權，悍女持停車告示牌打趴4名壯漢。（圖／記者陳豐德翻攝）



轄區警方接獲通報，指稱在三重自強路一段與大智街口有4名男子持球棒，意圖要毆打一名女子，快打警力趕到場後現場只看到被害的詹女在場（24歲），另外一方已經離開，初步檢視詹女的手部因被推倒有擦挫傷，其餘沒有明顯傷勢。

據了解，整起糾紛起因為詹女的男友劉男（27歲）跟前妻李女（22歲）離婚之後，爭取孩子監護權問題多次談判未果，8日相約再度談判。李女教唆現任男友黃男，帶著張、曾、柯等3人一起赴約，持球棒要給前夫一個教訓，但前夫因為到台中出差，當晚只有詹女獨自赴約，4名壯漢見狀對詹女叫囂後將她推倒。

▼詹女不甘示弱。（圖／記者陳豐德翻攝）



目擊民眾表示，因為多人目睹4個大男人欺負1個女生都看不下去，加上事發就在一個連鎖咖啡廳旁，許多見義勇為的民眾就出面制止；詹女爬起身來後，抄起路邊的一個停車告示牌就一路追打4男，打得他們在地上滾爬，最後搭車落荒而逃。

專案小組積極調閱監視影像，晚間11時許發現他們搭乘的小客車出現三和路三段，警網在三重交流道閘道口攔停該車，現場帶同犯嫌黃男、張男、曾男、柯男等4人到案偵辦，並於車上查扣涉案球棒2支等証物；另教唆主嫌李女也在一小時後於蘆洲家中帶同到案，全案訊後依違反刑法妨害秩序、傷害及教唆傷害等罪嫌，將李女等5人移請新北地檢署偵辦。

▼走在最後方的主嫌李女被帶回偵辦。（圖／記者陳豐德翻攝）



►連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

►案發現場／大園空難202人罹難 記者衝現場...踩到滿地殘軀碎肉！

►案發現場／千島湖劫船24台人成焦屍…記者憶佯裝家屬與公安諜對諜

►案發現場／劫獄6囚飲彈排成「詭異梅花」 生前打給他：我死了家裡反而解脫