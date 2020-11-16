防制大型車輛交通事故　學甲警與轄內業者真心交流

▲有鑑於大型車輛噸位大、視覺死角多，一旦肇事恐怕傷亡慘重，台南市警學甲警分局長翁誌宏，親自率員拜訪轄內豐磊貨運業者，向大車司機宣導如何防制大車交通事故。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有鑑於大型車輛噸位大、視覺死角多，一旦肇事恐怕傷亡慘重，台南市警學甲警分局長翁誌宏，親自率員拜訪轄內豐磊貨運業者，除了向在場的每一位大車司機宣導如何防制大車交通事故之外，更為台南市警局自11月18日起至20日止為期3天的取締大型車違規專案率先起頭宣示。

翁誌宏分局長特別提醒， 為降低大型車輛視野死角風險，公路總局從2018年起，規定新領照的大客車與大貨車應裝設行車視野輔助系統，並於2020年1月1日起將該設備將列為大型車定期檢驗項目，未符合規定者公路監理機關將責令1個月內加裝，覆驗仍不合格將吊扣牌照，希望藉由這項設備減少大型車輛視覺死角，然而這項設備並非裝了就好，要是駕駛人粗心或者視而不見，也無法發揮視覺輔助系統原有功效，讓立意良善的美意大打折扣。另外，行經路口及彎道之前，一定要減速慢行，多留意有無長者出入，或者人車竄出，放慢車速可增加反應時間，降低事故的發生率。

至於行人及機車駕駛遇上大車更是得小心，不要以為大車駕駛一定看的到你，行人過馬路時切勿貼近大車，自行車與機車不要與大車併行，因為上述行為都可能讓你進入大車視野死角的範圍，加上大車轉彎時所產生的「內輪差」，都會讓周遭的人車陷入危險的情境，遠離大車才是良方。

翁分局長最後再提醒11月18日起至20日止為期3天的「大型車違規大執法」將針對下列違規加強取締：一、未申請路權違規。二、未裝設視野輔助系統、防捲入系統。三、未裝設行車紀錄器。四、闖紅燈、超速等重大違規。警方強調交通違規取締不是目的，是希望藉由執法手段，來導正駕駛人違規行為，減少交通事故發生，避免民眾生命、財產遭受損害，共同守護市民行的安全。

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