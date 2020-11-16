影／生日派對變火災釀7死11傷！　逃離者驚悚回憶「起火關鍵點」

記者劉亭／綜合報導

香港油麻地一間尼泊爾餐廳15日晚間突然發生大火，目前已造成7死11傷，現場火勢猛烈，火光不斷竄出，更傳出多次爆炸聲響。有傷者指出，餐廳門口看見疑似有「燃燒中的蠟燭」，可能因此釀成災情。

▲香港油麻地餐廳大火。（圖／翻攝自Leslie Chan KL陳嘉朗臉書）

綜合港媒報導，其中一名傷者指出，當天晚上於事發尼泊爾餐廳幫兒子舉行生日派對，有9名親友一起參加。他回憶當天晚上，看見餐廳門口有燃燒的蠟燭放在地上，懷疑燒到隔離的隔音板，引起火災，他之後帶著2名兒童逃出。

▲香港油麻地發生火災，警消趕往現場救治。（圖／翻攝自海客新聞）

據了解，起火大樓高4層，起火現場為開放式單位，並非劏房，共有18人送醫，其中7人送醫後搶救不治，4男3女死者年齡介於9至40歲之間，目前有7人命危。許多死傷者親屬接獲消息趕到醫院後，忍不住情緒，當場激動痛哭。

香港消防局及警方16日凌晨通報，消防局接獲通報後3分鐘到場，約8分鐘後撲滅火勢，但有大量桌巾，火勢相當猛烈。現場救護員進行初步處理後，將傷者們分送4間醫院搶救，其中12人嚴重受傷，主要為昏迷不醒、吸入性損傷、燒傷及逃生時腳部受傷，7人送院後傷重不治。