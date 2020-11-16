「明年冬回歸正常生活」！　BioNtech創辦人：疫苗在夏天取得成效

▲輝瑞藥廠與BioNtech合作研發疫苗，將於今年底至明年初開始分運世界各國。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

輝瑞（Pfizer）與德國生物技術公司BioNtech合作研發的2019冠狀病毒疾病（Covid-19）疫苗有效率達到90%，BioNtech表示，疫苗開始施打後，明年夏天會出現廣泛成效，生活可望在明年冬天回歸正常。

BBC報導，BioNtech共同創辦人薩欣（Ugur Sahin）表示，疫苗將可能減少病毒傳播率一半以上，最終案例會急遽減少，「我對這麼高效率的疫苗能在人與人間大力減少傳播非常有信心，可能不是90％而是50％，但我們不應該忘記即便如此，還是能讓疫情驟減。」

疫苗已經爭取美國FDA的緊急授權，將有2000萬劑疫苗最快12月可以開始施打，4月能夠擴大範圍。英國方面則是預期會在今年底前取得1000萬劑疫苗，另外還訂購了3000萬劑。

在輝瑞與BioNtech宣佈全球第一支有效疫苗的成果後，英國牛津大學醫藥學系教授貝爾（John Bell）則表示，生活最快可以在明年春天就恢復正常，「我或許是第一個這麼說的人，但我是有信心這麼說的。」

薩欣說法較為合理，明年4月前預計將3億劑疫苗運抵世界各國，但這樣還只是剛開始，要廣泛獲取成效仍需數個月時間，「夏天會幫助我們，因為此時感染機率會下降，而必要的是，我們必須在明年秋冬之前，盡快提高疫苗接種率。」他設下前提與一個時間點，若事情在各國進展順利，那到了明年冬天，生活就可望回復正常。