人妻想生第2胎！「狂啪老公23年」不孕真相曝光　她崩潰喊：被絕後了

▲人妻想不孕真相曝光超崩潰。（示意圖／pxhere）

圖文／CTWANT

大陸湖南汨羅一對夫妻一直想再生第二胎，好不容易取得准生證後開始瘋狂做人，不料多年下來始終無法懷孕，四處求醫也無疾而終，讓2人相當沮喪，不僅為此散盡家財，甚至一度引發家庭危機，最後只好忍痛放棄。事隔23年，吳姓人妻進行婦科篩檢時，才得知原本早該取出的避孕器，竟然還留在體內，當場崩潰。

《華夏早報》報導，吳玉霞今年51歲，丈夫翁先貴今年52歲，2人於1991年結婚，同年就生下一名女兒；吳女表示，自己生完第一胎沒多久就再度懷孕，「但在那個年代計劃生育抓得嚴，不允許生，我們也服從了鄉政府的安排，被鄉計劃生育辦的帶去墮了胎，並且在鄉政府的要求下上了避孕環」。

由於當時政策規定，農村戶口的第一胎若是女兒，必須滿6年後才允許生第二胎，所以夫妻倆只好乖乖等上6年；到了1997年，吳女和丈夫好不容易取得二胎准生證，隨即前往計劃生育委員會取出避孕環，之後2人開始瘋狂做人，希望再度懷孕，誰知無論夫妻倆多努力，吳女的肚子卻始終沒有動靜。

▲事隔23年，吳女才發現避孕環仍留在體內。（圖／翻攝自華夏早報）



報導指出，2人起先一直以為是身體原因導致不孕，期間跑了多間醫院進行各種檢查及治療，幾十年來花費數十萬元，還曾一度導致感情危機，家庭差點離散。隨著年紀越來越大，吳女和丈夫漸漸斷了念頭，直到今年6月，女方在政府安排下接受免費癌症篩檢，才發現當年的避孕環仍留在體內，根本沒被取出。

據了解，當地政府事後只願意補償2、3萬元，讓當事人難以接受，氣得痛罵「這對我們來說，無疑是晴天霹靂，這是人為絕了我們的後啊！」對此，負責計畫生育工作的副鎮長周海林表示，鎮裡願意給予一定的經濟補償，並解決夫妻倆的後顧之憂，但對方不同意也沒辦法，「我現在不可能再賠她一個小孩吧」。

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