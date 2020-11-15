　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

人妻想生第2胎！「狂啪老公23年」不孕真相曝光　她崩潰喊：被絕後了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

（示意圖／pxhere）

▲人妻想不孕真相曝光超崩潰。（示意圖／pxhere）

圖文／CTWANT

大陸湖南汨羅一對夫妻一直想再生第二胎，好不容易取得准生證後開始瘋狂做人，不料多年下來始終無法懷孕，四處求醫也無疾而終，讓2人相當沮喪，不僅為此散盡家財，甚至一度引發家庭危機，最後只好忍痛放棄。事隔23年，吳姓人妻進行婦科篩檢時，才得知原本早該取出的避孕器，竟然還留在體內，當場崩潰。

《華夏早報》報導，吳玉霞今年51歲，丈夫翁先貴今年52歲，2人於1991年結婚，同年就生下一名女兒；吳女表示，自己生完第一胎沒多久就再度懷孕，「但在那個年代計劃生育抓得嚴，不允許生，我們也服從了鄉政府的安排，被鄉計劃生育辦的帶去墮了胎，並且在鄉政府的要求下上了避孕環」。

由於當時政策規定，農村戶口的第一胎若是女兒，必須滿6年後才允許生第二胎，所以夫妻倆只好乖乖等上6年；到了1997年，吳女和丈夫好不容易取得二胎准生證，隨即前往計劃生育委員會取出避孕環，之後2人開始瘋狂做人，希望再度懷孕，誰知無論夫妻倆多努力，吳女的肚子卻始終沒有動靜。

人妻想生第2胎！「狂啪老公23年」不孕真相曝光　她崩潰喊：被絕後了

▲事隔23年，吳女才發現避孕環仍留在體內。（圖／翻攝自華夏早報）

報導指出，2人起先一直以為是身體原因導致不孕，期間跑了多間醫院進行各種檢查及治療，幾十年來花費數十萬元，還曾一度導致感情危機，家庭差點離散。隨著年紀越來越大，吳女和丈夫漸漸斷了念頭，直到今年6月，女方在政府安排下接受免費癌症篩檢，才發現當年的避孕環仍留在體內，根本沒被取出。

據了解，當地政府事後只願意補償2、3萬元，讓當事人難以接受，氣得痛罵「這對我們來說，無疑是晴天霹靂，這是人為絕了我們的後啊！」對此，負責計畫生育工作的副鎮長周海林表示，鎮裡願意給予一定的經濟補償，並解決夫妻倆的後顧之憂，但對方不同意也沒辦法，「我現在不可能再賠她一個小孩吧」。

延伸閱讀
員工年終4個月起跳　吳宗憲放話不給鹿希派「寧願做公益」
消失演藝圈12年！當紅女星被爆當小三　「懷雙胞」正宮崩潰跳樓一屍三命
懷疑老婆有新歡！尪一把抱起「丟下橋」…她墜12層樓恐截肢

►日本超美型蒸氣掛燙機

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港油麻地餐廳火警！小朋友生日趴「爆炸起火」　10歲童困屋內亡

人妻想生第2胎！「狂啪老公23年」不孕真相曝光　她崩潰喊：被絕後了

快訊／香港油麻地深夜大火！7人困火場慘死　住戶爬窗外求救

RCEP完成簽署　陸商務部：為「雙循環」提供有效支撐

發揚中華優秀傳統文化　金沙書院兩岸散文獎廈門舉行

愛喵星人勝過狗！陸貓奴最愛「空中擼貓」年商機破百億　

中國肥胖者數量超過美國　科學家：情況會越來越糟

陸海關從進口冷鏈食品驗到病毒　要求109國家加強監督出口企業

海峽兩岸昆山馬拉松登場　甩開疫情3000人一起尬跑

對岸擬列清單追責「台獨」　陸委會：台灣人不會因威脅讓步

ELLA生勁寶難產「痛到想放棄」　Selina.Hebe陪一旁全哭了

徐藝洋真心話..「你喜歡黃子韜嗎」　兩人連線回應戀愛說：都是妹妹！

連晨翔突切牛排餵周曉涵「進展太快」　姐姐開撩「我就把你給吃了」...嚇到了！

合法「共享女友」他為擬真娃娃清潔 老婆為老公預約！一天最夯接40組

小嫻金剛同框「每天都甜蜜蜜」　Selina全家到齊..任爸竟吃醋XD

超強默契！12隻手戴上黑白手套 靈活跳「手指舞」網：可以看整天

高雄3歲童眼癌復發...恐雙眼全盲　阿嬤扛百萬醫藥費「盼赴日治療」

顏清標邀「誠信碗粿」沙鹿擺攤！　林小妹徹夜備料...800碗被掃光

危險！小黑車夜間上國道未開燈　貨車司機「大聲公提醒」秒聽話

超狂變身！減脂7周「凸肚變腹肌」　他運動+飲食控制...勇登健體舞台

香港油麻地餐廳火警！小朋友生日趴「爆炸起火」　10歲童困屋內亡

人妻想生第2胎！「狂啪老公23年」不孕真相曝光　她崩潰喊：被絕後了

快訊／香港油麻地深夜大火！7人困火場慘死　住戶爬窗外求救

RCEP完成簽署　陸商務部：為「雙循環」提供有效支撐

發揚中華優秀傳統文化　金沙書院兩岸散文獎廈門舉行

愛喵星人勝過狗！陸貓奴最愛「空中擼貓」年商機破百億　

中國肥胖者數量超過美國　科學家：情況會越來越糟

陸海關從進口冷鏈食品驗到病毒　要求109國家加強監督出口企業

海峽兩岸昆山馬拉松登場　甩開疫情3000人一起尬跑

對岸擬列清單追責「台獨」　陸委會：台灣人不會因威脅讓步

曹格帶娃上街…10歲女兒大長腿成亮點！Grace甩萌抽高根本模特兒

快訊／牛肉麵風暴...丁怡銘請辭成功！網一看狂酸「恭喜升官囉」

江啟臣：國民黨的DNA韌性+創新　團結贏取人民支持

貫徹工廠管理輔導法規定　嘉縣針對非法工廠斷水斷電

嘉市YouBike搭配「環狀自行車道」　打造全齡共享世代宜居好城市

平原版的水漾森林！　國台交辦嘉義太保魚寮森林音樂會

特奧運動會地板球國手選拔賽　推廣融合互信及團隊精神

全國最大「光織影舞」吸引80萬人次　北香湖公園成熱搜關鍵字

黃敏惠頂安宮祝壽觀音佛祖　喜迎接嘉義城隍爺＋慈濟宮池府王爺

舊菸酒公賣局嘉義分局變身立美術館　黃敏惠宣布誠品進駐

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

大陸熱門新聞

人妻想生第2胎！不孕真相曝光崩潰

「他趴懸崖邊情緒興奮」　生還妻首次口述被殺細節

油麻地小朋友生日趴起火　10歲童身亡

工人小錯誤、同事冷眼！釀爆炸19死

快訊／香港油麻地大火！7人慘死

4惡匪「輪流性侵」人妻　8hrs後殺害

買4份早餐回家目睹「妻兒遺體被抬出」　人夫崩潰嘶吼

婆婆流連街頭、住垃圾屋　一查竟是「千萬炒樓王」

無差別狠砍7人！　製作｢魔域｣大陸遊戲公司遭玩家血洗

「狂奔姊」每天踩點衝公司打卡　員工老闆搶看錄影爆紅

媽媽在滑手機！　嬰兒游泳溺水「掙扎3分鐘」家長索賠645萬

富二代爽娶校園女神！　聽完麻吉1句話「怒砍60刀殺妻」

17歲富家女墜亡！爸：最大錯誤是讓她上這所學校

27歲女網戀帥氣11歲少年！一見面哭了竟是他爸

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

大樂透6號碼全中！男曝彩券只領40萬

醫高材生全身卡45cm洞穴　待救中死亡遭灌漿封印

外套「只蓋2點」　她大膽穿小內內吃辣泡麵

「反骨男孩」又有成員退出了！

好市多推車塞爆！「紅色方盒」堆整車

台中3機車「三巷之力」猛撞！58秒影片曝光

唐治平「暴瘦剩皮包骨」欠債百萬近況曝

花園夜市妹妹擺攤！台南人怒：拒買

電視突然巨大黑背亂入！媽媽傻眼

女友遭媽侮辱！　學霸男星怒切割

超市捕獲野生男神！188身高藏不住

北醫男只買台積電　6個月賺75萬

台新銀理專沉迷賭期指　盜領3億戶頭僅剩30萬

士林夜市烤玉米180元　「招牌寫35」結帳才知被坑

愛吃剩菜講不聽！她「1年暴瘦10kg」　醫一照搖頭了

更多

最夯影音

更多
ELLA生勁寶難產「痛到想放棄」　Selina.Hebe陪一旁全哭了

ELLA生勁寶難產「痛到想放棄」　Selina.Hebe陪一旁全哭了
徐藝洋真心話..「你喜歡黃子韜嗎」　兩人連線回應戀愛說：都是妹妹！

徐藝洋真心話..「你喜歡黃子韜嗎」　兩人連線回應戀愛說：都是妹妹！

連晨翔突切牛排餵周曉涵「進展太快」　姐姐開撩「我就把你給吃了」...嚇到了！

連晨翔突切牛排餵周曉涵「進展太快」　姐姐開撩「我就把你給吃了」...嚇到了！

合法「共享女友」他為擬真娃娃清潔 老婆為老公預約！一天最夯接40組

合法「共享女友」他為擬真娃娃清潔 老婆為老公預約！一天最夯接40組

小嫻金剛同框「每天都甜蜜蜜」　Selina全家到齊..任爸竟吃醋XD

小嫻金剛同框「每天都甜蜜蜜」　Selina全家到齊..任爸竟吃醋XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面