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台南孫自導自演詐騙阿公案！如一齣肥皂劇　破案關鍵敗在「人性」

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▲警方傳訊王姓報案人到案說明，查出他不但全部知情，還因為報復王嫌等人，連2次到五分局報案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲王姓報案人為報復陳嫌等人分帳問題，指控五分局吃案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

王姓男子投訴媒體，指責五分局吃案，逼警方出面偵辦，想把因拆夥而帳目不清的「友人」緝捕，以解心頭之怨，卻聰明反被聰明誤，被拆穿是不肖子孫勾結外人詐騙親阿公的戲碼外，還讓自己吃上誣告與偽造文書官司，令人訝異的是，阿公根本沒看到「戲碼」，也沒被騙到錢，從頭到尾「白搭」。

▲警方傳訊王姓報案人到案說明，查出他不但全部知情，還因為報復王嫌等人，連2次到五分局報案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本案49歲王姓報案人與本案男主角35歲王姓男子、37歲陳姓、37鄭姓、59歲胡姓等嫌是朋友關係，警方調查因王男在外欠債150萬元，想要請他的阿公幫他處理債務，他阿公不肯，王嫌只好簽下150萬元本票，王嫌與他的朋友勾串合謀，演下一齣欠債被毆打凌虐的「苦肉劇」，想拿給他阿公看，取信王嫌阿公，看能不能掏錢出來替王嫌償債。

▲警方傳訊王姓報案人到案說明，查出他不但全部知情，還因為報復王嫌等人，連2次到五分局報案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為讓案情逼真，2020年6月10日由王姓報案人出面以被害人友人身分，向台南市警五分局和緯所報案，目的是取信王姓被害人阿公，王姓報案人還怕案情說得太清楚會曝光，所以故意對案情多有隱瞞，語焉不詳。

▲警方傳訊王姓報案人到案說明，查出他不但全部知情，還因為報復王嫌等人，連2次到五分局報案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

但王嫌等人所拍的影片、照片，因其阿公年紀大，不會用LINE等通訊軟體，所以根本看不到其「精心傑作」，王嫌等人想乾脆直接回去給阿公看，惟疑因王嫌2020年8月及11月分別遭台南地檢署因案通緝在案，逃亡居無定所，因此都沒有機會拿影片回去給阿公看，阿公也不知有這一回事，所以沒有被騙出錢出來替孫子還債。

▲警方傳訊王姓報案人到案說明，查出他不但全部知情，還因為報復王嫌等人，連2次到五分局報案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

整件事情起因報案人王男與陳嫌等3名嫌犯係屬公司合夥關係，因最近公司拆夥後，王男認為陳嫌等人分帳不清，心生不滿，而第2次前往五分局和緯所報案，設法取得報案三聯單「立案」，並以警方「吃案」為由投訴媒體爆料，欲藉警方偵辦去查緝陳嫌等人，以報復對方。

不料，案情出乎王姓報案人意料，因台南市警局日前才為馬國女大生案，衍生歸仁分局疑「吃案」風波，歸仁分局長楊慶裕也因此負責下台，警政署也下令警所吃案所長就「拔官」，在此風口浪尖之際，「吃案」指控對台南市警局而言何等之重，市警局馬上指揮由刑警大隊統籌五分局及白河分局偵辦，迅速查出王嫌被毆打案根本是自導自演的騙劇，將包括王姓報案人在內的4名犯嫌全部傳訊到案，隔離偵訊後，讓整案情水落石出。本案除王姓主嫌因案通緝逃亡未到案外，本劇「配角」都到案。

警方表示，本案整個案情有如肥皂劇一般，劇情「大逆轉」出乎社會大眾意料之外，劇情張力夠也精采，最後以犯嫌到案，阿公沒有被騙錢來收尾，的確符合邪不勝正、善惡有報的社會期待。

▲警方傳訊王姓報案人到案說明，查出他不但全部知情，還因為報復王嫌等人，連2次到五分局報案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲自導自演詐騙阿公的王姓通緝犯在逃，警方全力查緝。

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