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正妹女警「改變挑戰」曝學生制服照　網暴動跪求IG…小編：網路慢

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#howmuchhaveyouchangedchallenge 穿上警察制服後的這些日子， 有了什麼改變呢？ 在不斷面臨各種挑戰的警察工作中， 內心成長的幅度，遠比外表快上許多。 從「青澀」漸漸變為「成熟」 從「天真爛漫」漸漸變為「英姿颯爽」 . 至於這兩張照片是相隔了多久⋯ 只能說， 女孩的年齡一直是最高機密， 我們可不能洩漏國防以外之機密。

TCPB 局長室發佈於 2020年11月14日 星期六

實習記者高琳景／綜合報導

近日臉書風起的「改變挑戰（#howmuchhaveyouchangedchallenge）」，讓不少藝人和網紅紛紛上傳自身昔今對比照，引發網友們的熱烈討論。台中市警察局局長室今日參與挑戰，PO出女警學生服模樣，讓不少網友紛紛暴動要求提供IG。對此，粉專小編則俏皮表示，「最近…小編…網路…慢…所以…哎居…慢慢…等…」。

台中市警察局局長室於今日在粉絲專頁「TCPB局長室」，PO出女警穿著學生制服的照片，由於女警外型亮眼，甚至在照片中並無太大差異，讓不少網友留言直呼「又初戀了」、「小編你不行這樣，放照片不給IG，你上廁所會沒衛生紙」、「以後我娶的老婆大概要長得像這樣子」，在臉書上引起網友們的熱烈討論。

對此，小編也提到，「至於這2照片相隔了多久…只能說，女孩的年齡一直是最高機密，我們可不能洩漏國防以外之機密。」

最後，小編甚至在留言區PO出另一名男員警的改變挑戰照，從照片中可見，原本身材圓潤的的員警變成健身有成的猛男。然而，網友卻不買帳，甚至在留言吐槽表示「這種不用」、「走開啦！」、「等等先不要」、「我不看，謝謝」。

▼小編PO出男員警改變挑戰照，慘遭網友打槍。（圖／翻攝自臉書／TCPB局長室）

▲男員警改變挑戰照引發網友們熱烈討論。（圖／翻攝自臉書／TCPB局長室）

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