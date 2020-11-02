基隆廟口2男互嗆！他撂人闖汐止牛排館鬥毆　14人進警局

記者張君豪／台北報導

11月1日晚間20時，新北市汐止區發生一起10多人在民眾店家內群眾鬥毆事件，警方獲報出動快速打擊部隊到場壓制，並逮捕在場14名涉案人。經調查，原來雙方僅因為發生口角糾紛，事後被嗆聲的鄭姓男子（28歲）不爽便邀12名友人助拳，鄭男陣營當晚在汐止區建成路的某牛排館內找老闆李姓男子理論，過程爆發口角、肢體衝突，李姓業者手部有輕微擦傷，所幸汐止警方大批警力即時到場化解這場衝突，避免事端擴大。

▲汐止區1日晚間發生聚眾鬥毆事件，警方出動快打部隊壓制。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止區1日晚間發生聚眾鬥毆事件，警方出動快打部隊壓制。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示，位於建成路59巷內的神戶牛排館1日晚間爆發兩幫人打群架事件，起因在於該牛排館老闆李男（27歲）31日在基隆廟口夜市與鄭姓男子發生口角衝突，雙方不歡而散。

基隆鄭男認為對方不給他面子，心生怨懟，1日晚間邀集12名友人到汐止找李男理論，並攜帶棍棒、角材意圖砸店，所幸鄭男等人駕車到場來勢洶洶，目擊民眾立即報警，警方出動17名警員趕赴現場處理，所幸牛排館李姓老闆僅有手部擦傷，警方將涉案14人全數帶回，並依刑法妨害秩序罪嫌移送。

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