台大5天3人輕生！焦糖哥哥「歪樓遭轟」關粉專…餐廳4字預告

▲焦糖哥哥陳嘉行在台大社會臉書連言，讓整篇文的留言全歪樓。（圖／記者謝婷婷攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

國立台灣大學5天內發生3起學生輕生案，台大社會系18名教師號招「互挺團」關心彼此，讓不少學生備感暖心。豈料，焦糖哥哥陳嘉行在該文下方宣傳自己的餐廳，被網友罵翻後刪文、關閉粉絲專頁。對此，焦糖哥哥的餐廳粉專也回應4字預告，焦糖哥哥將再回來。

台大社會系在粉專PO文表示，社會系上18名教師成立「互挺團」，希望老師及同學間可以互相支持、幫助，且老師會進駐系館的教室，有各種想說的都可以跟他們聊聊，「作為你們的老師，我們挺你，也很想跟你一起成長。」

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該文貼出後，不少學生紛紛留言感謝師長關心，但焦糖哥哥陳嘉行卻在PO文下方留言，「如果同學不嫌棄可以來我餐廳吃飯，牛肉豬肉都是檢驗合格的，也有素食。也能找我聊天，希望大家都平安。（打擾了）」。

▲焦糖哥哥在台大社會臉書留言。（圖／翻攝自台大社會臉書）



▲焦糖哥哥關閉個人粉專。（圖／翻攝越廚臉書）



焦糖哥哥陳嘉行的留言被認為是消費台大，趁機幫宣傳自己的餐廳，讓網友氣得大罵「焦糖，出來啊」、「怎不見了 ，這樣還能打廣告」、「剛剛道歉完就在四處蹭打廣告，有夠厲害」、「推，溫暖而有力的一步，希望其他系所也能跟上（雖然美意被焦糖葛格的推銷文弄到差點歪樓）」。

據悉，焦糖哥哥陳嘉行被網友砲轟後迅速刪除留言，但早已被網友截圖；此外，他也將個人粉專關閉，讓不少人傻眼「只會刪留言不會道歉？當大家沒有備份？」「欸欸，他臉書好像關掉了，這樣還符合當初入學的條件嗎？」

據悉，焦糖哥哥」陳嘉行曾被國民黨立委李德維起底，中山大學社會研究所特別設立「焦糖條款」，也就是符合「臉書追蹤達10萬人以上，深具社會影響力者」，因此有資格讀研究所。此外，焦糖哥哥關閉粉專後，餐廳粉專雖遭少部分網友留言，但死忠粉絲卻不斷加油打氣，粉專小編也預告焦糖哥哥未來「會再開放」粉專。

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