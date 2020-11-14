確診女曾搭高鐵！車站已消毒　列車送回基地「濾網、椅布全換過」

▲案599曾搭乘高鐵。（圖／記者賴文萱攝）

記者李宜秦／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（14）日公布國內新增3例境外移入新冠肺炎確定病例，其中案599曾搭乘高鐵返家。高鐵公司表示，已針對案599行程起迄站全面消毒，所搭列車也送回基地深度消毒，並更換車廂空氣濾網與座位椅布，另曾與案599接觸的組員也將進行14天自主健康管理。

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增3例境外移入新冠肺炎確定病例，其中一名從菲律賓探親返國的本國籍女性，檢疫期滿採檢出現微弱異常訊號，重新複驗陰性，恰巧實驗室引進新試劑，使用該檢體再驗一次，竟然呈現陽性，最後判定確診。通知該女時已經在搭高鐵返家途中，所幸有全程配戴口罩且旁邊無其他乘客，無須匡列接觸者。

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▲中央流行疫情指揮中心公布境外移入案例。（圖／記者張榮恩攝）

高鐵公司表示，接獲相關衛生單位通知後，已立即針對該旅客行程起訖站，進行全面消毒，並將該旅客搭乘之列車送回基地，進行深度消毒、更換該車廂所有空氣濾網及該座位椅布；同時，曾經與該旅客接觸之站務人員及列車組員，高鐵公司已協助配合進行14天自主健康管理，以維護旅客健康安全。

高鐵公司強調，自疫情之初，即積極配合政府防疫政策進行各項措施，旅客進站時須配合量測體溫、自備口罩並佩戴；目前各車站每二小時執行清潔消毒一次，並於旅客經常經過之動線，增設酒精消毒液，協助旅客防疫。每車次列車於抵達端點站進行折返清潔，並於每日收班後，再次進行消毒，敬請旅客安心搭乘。

高鐵公司表示，考量疫情仍未完全解除，敬請旅客乘車時全程配戴口罩；體溫超過37.5度的旅客，亦不得搭車，以維護自身及其他旅客的健康安全，敬請旅客配合各項防疫措施。