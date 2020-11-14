高雄1歲多女嬰「腳卡水溝洞」…抬頭哇哇大哭！爸媽急呼救

▲高雄一名1歲多女嬰14日上午腳不慎卡進水溝洞裡。（圖／記者吳世龍翻攝）



記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市苓雅區今（14日）上午8時許一名1歲多女嬰右腳不慎卡在水溝洞內，警消獲報到場，趕緊協助脫困，所幸女嬰未受傷，事後由家長帶回。

苓雅區福德派出所表示，14日上午8時26分接獲民眾報案，有小朋友不慎腳卡水溝洞，到場後發現為一名1歲多女嬰右腳陷入路邊排水的水溝洞，整個人因動彈不得，嚇得哇哇大哭，隨後消防人員到場，約莫3分鐘後，順利將女嬰脫困，而家長全程在場，女嬰未受傷，目前已被帶回家。