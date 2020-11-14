兩廳院廣場邊吃邊看戲！台味歌舞戲《十二碗菜歌》台北免費演出

▲兩廳院藝術出走《十二碗菜歌》，讓演出走出表演廳，於戶外免費欣賞。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「兩廳院藝術出走」計畫讓藝術不只在「殿堂裡」發生，而是走出表演廳抵達各鄉鎮，今年推出台味歌舞戲《十二碗菜歌》於台南、台東、桃園、屏東等在地廟口巡迴後，今（14）日晚間回歸台北，在兩廳院藝文廣場免費演出，讓觀眾可以邊吃邊看戲，國寶級辦桌大師林明燦還會準備數百份菜尾湯，在演出後限量發放（需自備容器）！

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▲《十二碗菜歌》10月在台南歸仁仁壽宮巡演時爆滿。（圖／記者林育綾攝）

《十二碗菜歌》 結合了音樂、歌舞、戲劇、辦桌，打造動人的台味歌舞戲，先前在台南、台東、桃園、屏東等地巡迴時，幾乎場場爆滿。作品由兩廳院駐館藝術家樊宗錡編導，邀請國寶級辦桌大師林明燦擔任顧問，更力邀雙雙入圍金鐘的楊烈、蔡昌憲出演總鋪師父子、聯手6位青春劇場演員。

▲《十二碗菜歌》 結合了音樂、歌舞、戲劇、辦桌，打造動人的台味歌舞戲。（圖／國家兩廳院）

阿燦師不但大展廚藝，更將辦桌世家的故事融入歌舞戲中，在戲中飾演「阿火師」的楊烈不僅演技狂飆，也不吝於大展歌喉，國台日語三頻齊開，演唱《另一種鄉愁》、《夕陽西沉》、《昂首向前走》等多首經典歌曲。而飾演總鋪師兒子的蔡昌憲同樣唱作俱佳，以一首《寶島曼波》熱情開場；劇中除了發揮獨特風趣的舞台魅力外，也將父子衝突內心戲發揮淋漓盡致。

編導樊宗錡表示，「食物的滋味可以包住記憶與情感」，為了讓作品如實傳承民國30至40年代的人情與感動，他走訪全台各地田野調查，了解北中南辦桌文化。而總鋪師林明燦更親掌灶頭，為劇組細述台菜源流、梳理總鋪師文化脈絡，讓編導樊宗錡將著名台菜生動地寫入戲中。

▲兩廳院藝術出走《十二碗菜歌》今（11/14）日晚間將於兩廳院藝文廣場演出，免費欣賞。



為了巡演《十二碗菜歌》，兩廳院主動邀請台南市文化局、台東縣文化處、桃園市文化局、屏東縣文化處加入成為共同製作的夥伴，彼此交流製作、行銷、公關經驗，舉辦多場推廣活動，更以最親切的宣傳將免費演出的資訊傳遞給北中南各地的鄉親，從10月以來場場爆滿，而今（14）日晚間將回歸台北，在兩廳院藝文廣場免費驗出。

「兩廳院藝術出走」自2015年以來已跨越14縣市，累計32場次，吸引近5萬名觀眾。藝術出走由長期支持公益的跨國企業與兩廳院攜手舉辦，結合藝術與公益，讓劇場走入台灣在地風景。

《十二碗菜歌》台北場演出資訊



演出日期：2020/11/14（六）



演出地點：國家兩廳院藝文廣場



18:00開放入場，請報名成功者於當天19:20前完成入場，19:20後將開放候補，遲到觀眾需重新排現場候補隊伍入場。



阿燦師將特地準備的限量菜尾湯，演出後發放，請「自備容器」並依現場指示品嚐！