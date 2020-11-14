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郭綜合辦失智友善大健走　千人參與一起重視失智症

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▲郭綜合醫院關心社區民眾的身心健康，在安平國中合辦「2020年郭綜合醫院失智友善健走逗陣來」活動，超過千人參與。（圖／記者林悅翻攝）

▲郭綜合醫院關心社區民眾的身心健康，在安平國中合辦「2020年郭綜合醫院失智友善健走逗陣來」活動，超過千人參與。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

郭綜合醫院關心社區民眾的身心健康，特與財團法人榕華基金會、中西區社區健康營造中心，於14日清晨7時在安平國中合辦「2020年郭綜合醫院失智友善健走逗陣來」活動，超過千人參與，大家深深體會晨起健走、有益身心健康的益處。

台南市郭綜合醫院總裁郭宗正，在失智友善健走逗陣來活動中強調，醫院全力參與社區、走入民間基層，為民眾的身體健康把關外，也透過日常生活方式，及時協助失智長者，藉由社區鄰里的守望相助，來共同照顧快速增加的失智長者，達到失智友善台灣的願景；郭宗正總裁更期望藉這次舒服的健走活動，帶給大家愉快的假日。

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這項健走活動在安平國中及運河旁熱烈展開，院內員工、志工及家屬，還有社區民眾藉運動活絡筋骨，並趁機聯誼、以增進彼此的情誼，他們一報到時，主辦單位即先贈送每人1瓶水，大會在郭綜合醫院總裁郭宗正、院長鄭雅敏與到場的立委陳亭妃、市議員沈震東、李啟維、衛生局專委吳照慧等人領銜下，和所有參加者，在韻律教師Kolly帶領下先做健康操軟身。

隨後，健走即在郭宗正總裁、院長鄭雅敏、立委陳亭妃等人率領出發，從安平國中沿慶平路運河旁左轉、經札哈木原住民公園，主辦單位派員在公園折返點為健走者的兌換券、摸彩券蓋章，大家再沿著育平七街、九街轉慶平路返回到安平國中，全程1.7公里。

在天候涼爽下健走回來的參與者，每人領豐盛的餐盒後，在安平館參加闖關活動，通過水果點點名、手指迷宮村、失智知多少等多關遊戲後，除獲贈失智友善的環保用品外，還可參加摸彩抽捷安特電動自行車、電視等大獎，使得現場熱鬧非凡。

熱情參與健走活動的民眾中，除有夫妻、姐妹、情侶檔，更有全家連袂出動，也有坐著輪椅由照服員照護參與；亦有在郭綜合醫院出生的孩兒如讀幼稚園的吳佳侑、吳侑蓁兄妹，已第3次參與，也有祖孫三代推著嬰兒車盛情參加，大家沿途邊走邊欣賞運河及中西區美景，雖然全程走下來，個個汗流浹背，身心卻覺得相當愉快，咸認度過一個難得的假日。

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