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馬尾妻「幫朱雪璋偷渡」勉強籌2萬交保　北檢前崩潰痛哭：對不起

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▲▼朱雪璋妻子吳珮樺 。（圖／記者羅志華攝）

▲朱雪璋妻子吳珮樺 。（圖／記者羅志華攝）

記者劉昌松、邱中岳、黃宥寧、葉國吏／綜合報導

台北市光信里前里長朱雪璋重傷害罪判刑6年潛逃大陸，今年9月被遣返回台入監。台北市刑大日前秘密提訊朱，發現朱妻吳珮樺涉嫌找人蛇集團協助丈夫潛逃，訊後依藏匿人犯及入出國及移民法等罪，諭令朱妻2萬元交保，面對鏡頭她痛哭道歉「對不起」。

朱雪璋自稱朱元璋第19代孫，與綽號「深海閻王」的王毓霖在2016年2月間相約比武，朱卻在道館埋伏20多人，關燈偷襲砍斷王的腳筋，最高法院2020年5月依重傷害罪判朱6年徒刑，判決定讞隔天，朱企圖搭機離台，但因被註記「限制出境出海」遭攔下，之後人間蒸發。

檢警追查，朱雖然被限制出境出海，卻疑似跑到金門，透過當地王姓男子仲介，在溫姓船東協助下偷渡到對岸，之後由朱妻吳珮樺透過徒弟黃琮元、友人陳希勤協助，找到從事地下匯兌何姓女子，陸續匯款超過80萬元讓朱在大陸生活開銷。

▲朱雪璋徒弟黃琮元同樣涉嫌藏匿人犯被諭令8萬元交保。（圖／記者黃宥寧攝）

案經台北市刑大、金湖分局蒐證完畢，11日、12日由台北地檢署、金門地檢署指揮展開拘捕行動，其中朱妻吳珮樺和徒弟、友人因涉嫌匯款資助通緝犯，被依藏匿人犯、違反《入出國及移民法》等罪，移送台北地檢署，王姓仲介和地下匯兌業者何女被移送金門地檢署，5人都坦承相關犯行，但都否認幫朱雪璋打卡製造為逃亡假象，訊後各以5萬到15萬元不等交保。

不過尤其朱妻籌不出10萬保金，檢方同意降保為2萬元，最後在12日晚間11點多由她兒子匯款辦保才離開，面對媒體鏡頭，她一度爆哭喊「對不起」，透露丈夫朱雪璋被逮入獄後，家中經濟陷入困境。

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