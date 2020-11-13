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下機未見迎接人員+電話斷訊　英國陸軍參謀視察時迷路

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▲英陸軍總參謀長史密斯，在視察部隊時意外迷路。圖為去年史密斯訪美交流。（圖／取自DVIDS）

▲英陸軍總參謀長史密斯，在視察部隊時意外迷路。圖為去年史密斯訪美交流。（圖／取自DVIDS

實習記者陳培鈞／綜合報導

英國陸軍參謀總長史密斯（Mark Carleton Smith）10日搭直升機，準備前往索爾茲伯里（Salisbury）對部隊進行視察時，意外被直升機駕駛降落在錯誤的地點，導致史密斯在300平方英里（766,99平方公里）的訓練區迷路。但英國軍方堅稱，史密斯並未迷路，軍方也一直掌握著他的行蹤。

根據《太陽報》報導，來自3個英國分部的兩千多名士兵，近日正參加地獄犬演習。史密斯為了給予部隊打氣，特地搭乘陸軍的野貓直升機，前往索爾茲伯里訓練區視察。但駕駛卻載錯地點，史密斯下機時不見迎接人員，直升機就已離開，他還因此迷路。

準備迎接史密斯的士兵，發現長官遲遲沒有出現，便著急地打電話聯絡。但史密斯降落的地點，收訊並不好，並沒有接通。與史密斯同行的士兵表示，下直升機時，四周極其安靜，後來才意識到現場沒人，但並不知道這是哪裡。

另一名同行士兵表示，史密斯是前英國空降特勤隊(SAS)指揮官，這種狀況根本無須擔心。他表示，史密斯透過觀察星象，就能找到正確位置。匿名官員表示，大家一度以為將軍被搞丟，但很快便釐清方位，派人去接他。

英國軍方堅稱，史密斯沒有迷路，只是沒在原訂地點出現。軍方表示，駕駛在離原定地點600公尺的地點，讓史密斯降落；部隊也一直都掌握將軍行蹤。史密斯已返回倫敦，參加辦在西敏寺的紀念活動。

 

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