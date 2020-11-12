市值800萬全銷毀！海巡破獲漁船走私大閘蟹...易含戴奧辛致癌物

▲海巡署偵防分署台南查緝隊等單位，在台南地檢署檢察官指揮下，查獲「昇」字號漁船，涉嫌走私價值800萬元大閘蟹及盧姓等5名船員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

海巡署偵防分署台南查緝隊，在台南地檢署檢察官指揮下，會同澎湖查緝隊、北門查緝隊、艦隊分署台南海巡隊、澎湖海巡隊、南部機動海巡隊及南部分署第11岸巡隊等單位組成專案小組，11月10日在台南將軍漁港登檢「昇」字號漁船，當場查獲走私2288公斤大閘蟹及盧姓等5名船員，全案依法送辦，大閘蟹銷毀。

現值秋蟹季節，大閘蟹價格昂貴利潤高，偵防分署台南查緝隊於月前接獲線報，指稱該涉漁船船長計畫至大陸地區私運大閘蟹回台灣，以圖謀暴利。專案人員隨即掌握「昇」船動態，並由該署第六巡防區勤務統合，展開海陸兩棲監控行動，派遣海巡艦艇於海上，以船用雷達鎖定船隻動向及岸際雷達相互監控，該船於11月10日上午進將軍漁港後，由專案小組執行登檢，成功查獲未經檢驗走私2288公斤大閘蟹（保麗龍箱244箱）及盧姓等5名船員，市價約800餘萬元。全案偵訊後依走私等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

海巡署偵防分署台南查緝隊呼籲民眾，由於國人秋季時喜愛食用肥美大閘蟹，造成國內需求量大增，不法走私集團見有利可圖，鋌而走險走私對岸大閘蟹入境，謀取暴利，但大陸大閘蟹經常被檢驗出含戴奧辛等致癌物質，不僅造成我國防疫之漏洞，亦可能危害國人身體健康。適逢新冠肺炎防疫期間，海巡署將持續查緝不法，維護社會治安，確保國人健康安全。民眾若發現不法，可隨時利用「118」海巡服務專線，檢舉不法活動。

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