2021新北紀錄片奬徵件起跑！參賽導演角逐「1萬美金」獎金





▲今年優選影片導演廖建華、張子祥、新聞局長蔣志薇及導演戴薇皆出席，為2021年新北市紀錄片徵件宣傳。（圖／新聞局提供）

記者羅婉庭／新北報導

「2021新北市紀錄片獎」徵件起跑！新北市新聞局長蔣志薇表示，獎項多年來以不限地域，不限題材，版權回歸導演，是台灣提供紀錄片工作者最友善又開放自由的紀錄片徵件平台，參賽入選導演，未來更有機會讓作品至海外國際影展交流、放映，通過公開提案的優選作品將獲得1萬美元拍攝金，前3名得主還可再獲新台幣10萬、8萬、6萬元的鼓勵。

榮獲今年新北市紀錄片獎第2名的導演張子祥、戴薇、評審團特別推薦的導演廖建華、《疾風魅影：黑貓中隊》導演楊佈新、美國在台協會 AIT 政治組官員黃東偉等人，共同號召紀錄片導演、影視創作者，準備參賽企劃一同來爭取拍攝資金。

蔣志薇表示，新北市是台灣紀錄片的搖籃，提供紀錄片工作者友善開放的環境，許多曾獲新北市紀錄片獎優選的影片，在短片的階段拿到拍攝資金，經過導演持續記錄，將影片發展成長片，甚至上院線放映。

蔣志薇表示，為了持續鼓勵好作品發展，凡曾獲選新北市紀錄片獎優選影片的作品，未來發展成長片並有院線上映計畫者，明年起市府將提供行銷協助，用實際行動支持導演創作。

蔣志薇指出，新北市紀錄片的能見度持續提升，過去曾到過許多國際影展，去過波士頓、泰國、香港、法國等地放映，雖然今年因為新冠肺炎疫情，不得不先取消原本獲得的新加坡華語電影節邀約，但仍積極參加國際線上影展，像是波士頓台灣影展將在本月23日至29日線上放映新北市紀錄片獎競賽作品。

拿下今年第2名《對摔》導演張子祥說，新北市不僅提供1萬美元拍攝金，更讓他們認識到專業資深的監製，協助釐清作品的脈絡。獲獎對剛接觸紀錄片的新人來說，是一個很重要的肯定，可以透過影片，傳達社會的真善美，有繼續在紀錄片領域發展的動力。

榮獲評審團特別推薦的《人中之龍》導演廖建華表示，他在2017年就曾以《康仔的理想國》獲選當年度優選影片，然後發展成長片《狂飆一夢》躍上大螢幕。他感謝「新北市紀錄片獎」安排資深紀錄片導演擔任監製，提供許多專業建議，對未來影片的發展方向很有幫助。





▲《疾風魅影：黑貓中隊》導演楊佈新、新聞局長蔣志薇、美國在台協會 AIT 政治組官員黃東偉為「2021新北市紀錄片獎」徵件站台，希望吸引更多優秀影視創作人才。（圖／新聞局提供）