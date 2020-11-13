鼎恒數位主打「Apollo雲端人資系統」　推動企業人資數位管理

▲MAYO鼎恒數位科技主打「Apollo雲端人資系統」。（圖／鼎恒數位提供）

記者姚惠茹／台北報導

MAYO鼎恒數位科技宣布，致力成為所有企業關鍵的外部人資策略夥伴，看準企業數位化人資管理急迫需求，推動「人資轉型革命」，以更彈性、更智慧以及零門檻為推動目標，並在七周年時刻推出企業兩大回饋方案。

鼎恒數位科技表示，MAYO不斷推出新穎的人資應用工具，為企業人資提供創新方案，包含「Apollo雲端人資系統」、「STAYFUN 員工福利整合平台」、「Lasso AI Video Interview」、也代理「Cornerstone OnDemand人才發展解決方案」，以及 「LinkedIn 社群人才招募解決方案」，並提供人事薪酬外包服務等，帶領企業打造數位人資生態系。

鼎恒數位科技指出，創業以來MAYO致力在開創人資產業的全新想像，更在2019年獲Deloitte Fast 500強殊榮，而完整的人資生態系服務也受到客戶高度肯定，近二年客戶數成長率高達175％，2020年客戶續約率甚至高達95％。

▲MAYO鼎恒數位科技創辦人簡士評。（圖／鼎恒數位提供）

鼎恒數位科技創辦人簡士評表示，由於疫情衝擊效應，數位轉型迫在眉睫，但大多數中小企業礙於資源有限，很難真正推動數位轉型，光是去年臺灣中小企業家數計有149萬家、就業人數則有9百萬人，如何有效發揮人才資本成為經營者的重要課題。

簡士評指出，MAYO這次破壞式推出100家企業終生免費人資系統方案，就是希望能加速幫助企業脫胎換骨，除卻過去固有思維的人員管理包袱，使企業以最小的成本換得最大的數位轉型效益。

以鮮乳坊為例，自從其導入「Apollo雲端人資系統」後，有更多的時間創造優良工作環境，成功在公司內部啟動多元化all hands活動，促進全體人員有更多機會參與跨組織交流。

鮮乳坊創辦人龔建嘉分享，乳品業擁有百年歷史，但鮮乳坊卻是使用數位思維在經營，導入MAYO系統就是一指標轉變，其中MAYO幫助鮮乳坊解決公司各項繁雜的人資工作，讓企業可以花更多的時間，建構屬於鮮乳坊的價值和文化。

鼎恒數位科技強調，這次七週年主打產品「Apollo雲端人資系統」，是一套完善整合人事庶務的平台，一站式整合招募管理、差勤管理、行動打卡、組織管理、薪資管理到線上簽核等，用最智慧方式幫企業一手包辦，將人事庶務搬上雲端，讓企業人資從繁瑣行政庶務解放。