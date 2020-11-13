外地打工仔求問：如何對抗新竹風　釣出林智堅神回「9字心法」

▲林智堅在臉書回應網友，公布他的抗風心法。（圖／翻攝林智堅臉書）

記者陳凱力／新竹報導

日前有一名外地來新竹打工的網友在新竹臉書請教，「我是外地來的打工仔，最近風大騎摩托都騎到快起飛了。但我看其他騎士好像都又快又穩，是有什麼秘訣嗎？」引起討論，留言則數破3000多則，新竹人踴躍提供各種對抗「新竹風」的撇步，就連土生土長的新竹人、市長林智堅，也在臉書發表自己「抗風心得」。

新竹風有多狂？吹倒盆栽、機車不稀奇，過去新竹的九降風除了吹出好吃的米粉外，還能吹斷路燈、吹倒路牌、就連超大型看板也輕輕鬆鬆放倒，因此新竹三不五時就會傳出「轎車被號誌燈打地鼠」、「騎士被吹斷的路牌劫殺」等意外，新竹人自嘲，「對抗九降風，每天都像在鬼門關前走一回」，號稱「風的孩子」的新竹人，不管控制髮型、掌握龍頭、方向盤，甚至過馬路、騎UBIKE都有自己的一套獨門應對秘訣。

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▲在竹科附近，曾有騎士被風吹倒的指示牌砸中當場喪命。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



網友們也熱情提供自己的「抗風心得」，包括「不能太瘦」、「壓低身體，把重心穩在下盤」，將近3000則留言，五花八門的「抗風日常」，都讓新竹人心有戚戚焉，就連新竹市長林智堅也在臉書發文、IG放到新竹南寮視察工程，被風吹到臉部扭曲、頭髮髮膠不抵風吹的影片。

對於「抗風菜鳥」在網路提問，新竹囡仔林智堅也在臉書公布他的「秘功心法」，第一步9個字就是「握緊龍頭，人要比風兇！」，林智堅說，「在風城生活，騎車常常會遇到狂風襲來，這個時候一定要握緊龍頭、壓低重心、逆風前行。一定要讓風知道，這點困難擋不住你，這才是風的孩子」。林智堅也提醒，「騎車最重要還是要注意安全，不要求快，小心為上」。

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